«Ночной бухгалтер». На что ПФР потратит деньги от повышения пенсионного возраста? Спойлер: вам это не понравится

За деньги народа ему покажут, за что и как именно его лишили пенсий.
Королевство кривых зеркал
ПФР заплатит полмиллиарда (!) за видеоролики и баннеры.
Это официальные цифры из объявленных закупок.
Будут просвещать нас в интернете, по радио, по типу: «Да здравствует наша пенсионная система, самая гуманная пенсионная система в мире!».
Подписчики «Красного уголка бухгалтера» нашли видео, которое можно смотреть бесплатно и бесконечно.
Кто больше?
Пошли чудесатые предложения про налоги:
— В Госдуме предложили отменить налоги на Дальнем Востоке;
И эти предложения не из разряда петиций в сети, это власти регионов и депутаты.
А вот что уже точно изменится по налогам в 2020-м.
Как?
— сделать денежный перевод без открытия счета;
— получить ипотеку на загородный дом по госпрограмме под 0,1 %
С новыми сервисами Сбербанка можно вести бизнес удаленно.
Сбербанк создает сервисы, которые позволяют индивидуальному предпринимателю, директору или бухгалтеру компании выполнять бОльшую часть работы удаленно и экономить время на посещении банка.
Подключившись к онлайн-сервисам в Сбербанк Бизнес Онлайн можно отслеживать движение денег в реальном времени, контролировать налоговые выплаты, осуществлять начисление зарплаты, управлять инкассаторскими услугами или заказывать наличные и многое другое.
Узнайте как подключиться и перестать терять время на поездки в банк!
Ваша категорически против роликов на полмиллиарда редакция