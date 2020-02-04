«Ночной бухгалтер». На что ПФР потратит деньги от повышения пенсионного возраста? Спойлер: вам это не понравится

За деньги народа ему покажут, за что и как именно его лишили пенсий.

Королевство кривых зеркал

ПФР заплатит полмиллиарда (!) за видеоролики и баннеры.

Это официальные цифры из объявленных закупок.

Будут просвещать нас в интернете, по радио, по типу: «Да здравствует наша пенсионная система, самая гуманная пенсионная система в мире!».

Подписчики «Красного уголка бухгалтера» нашли видео, которое можно смотреть бесплатно и бесконечно.

Кто больше?

Пошли чудесатые предложения про налоги:

— В Госдуме предложили отменить налоги на Дальнем Востоке;

— ЕНВД продлят на три года?

И эти предложения не из разряда петиций в сети, это власти регионов и депутаты.

А вот что уже точно изменится по налогам в 2020-м.

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Ваша категорически против роликов на полмиллиарда редакция