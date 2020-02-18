«Ночной бухгалтер». Путин смягчает уголовку. Сажать директоров станут реже

Плохо спите ночью – боитесь, что пришьют уголовку за ерунду, ошибку или заказ конкурента?

Надейся не жди

Вам готовят потепление или смягчение, как больше нравится. Рабочая группа Госсовета поборется за отмену уголовного преследования бизнесменов.

Не будет жести за невыплату зарплаты или неисполнение контрактов без злого умысла. На руководителей также не хотят вешать статью об организованном преступном сообществе, если нет прямых доказательств.

Радуемся осторожно, и не будем громко журить возрожденный президентом Госсовет, который рассчитывает заработать себе репутацию благодетеля деяниями в адрес затравленных силовиками предпринимателей.

Что ты от меня хочешь?

«Я требую документов, слышишь?», – кричала налоговая

«Слышу, слышу», – равнодушно отвечал смелый главбух. Когда требование ИФНС можно проигнорировать и вам за это ничего не будет.

А в другой ситуации, ИФНС предложила доплатить налог, чтобы не проверять глубоко сделку. Директор согласился, отправил миллионы через банк, но деньги в бюджет так и не дошли. Кто остался крайним?

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Ничетакой бизнес-план

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Ваша все чеки стопочкой в лакированном серванте редакция