«Ночной бухгалтер». Больше компаний обяжут принимать карты и оплату по QR-коду

С 1 января 2021 года принимать безналичную оплату обяжут бизнес с годовой выручкой от 20 млн рублей.

А у тебя сколько?

Объём годовой выручки, при котором бизнес обязан принимать банковские карты и оплату через Систему быстрых платежей по QR-коду снизят в два раза.

К 1 сентября 2020 года объём выручки, обязывающий принимать безнал, снизится с 40 млн рублей в год до 30 млн рублей в год, а с 1 января 2021 года – до 20 млн рублей в год.

Но продавцам должно понравиться, что комиссии СБП ниже, чем при оплате картой.

Не средние 2%, а максимум 0,4% для торгово-сервисных предприятий. Да и допоборудования при СБП не нужно.

Поживем – увидим.

Личное или публичное

Нашу биографию тоже QR-коднут.

Мало у ФНС было на нас информации, служба теперь будет знать о нас все до шестого колена. Кто брат, кто сват, кто деверь.

ФНС формирует семейное древо плательщиков.

С 1 числа

Есть изменения в выплате пенсий.

Бесплатно получить землю.

Важное про пособия на детей от 3 до 7 лет.

В мире животных

Вот вы думали, а на самом деле… Налоговики проводят ВНП и КНП. А доначислений – кот наплакал (анализ бывшего налоговика отчетности ФНС о проверках).

Полный швах с экологической отчетностью. Что пошло не так в Росприроднадзоре. Попрыгать как обезьянка придется.

Если не хватило: Себестоимость: какая бывает и как ее считать.

Ваша без зверей, но все равно как в зоопарке редакция