Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Больше компаний обяжут принимать карты и оплату по QR-коду

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

С 1 января 2021 года принимать безналичную оплату обяжут бизнес с годовой выручкой от 20 млн рублей.

А у тебя сколько?

Объём годовой выручки, при котором бизнес обязан принимать банковские карты и оплату через Систему быстрых платежей по QR-коду снизят в два раза.

К 1 сентября 2020 года объём выручки, обязывающий принимать безнал, снизится с 40 млн рублей в год до 30 млн рублей в год, а с 1 января 2021 года – до 20 млн рублей в год.

Но продавцам должно понравиться, что комиссии СБП ниже, чем при оплате картой.

Не средние 2%, а максимум 0,4% для торгово-сервисных предприятий. Да и допоборудования при СБП не нужно.

Поживем – увидим.

Личное или публичное

Нашу биографию тоже QR-коднут.

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