«Ночной бухгалтер». Больше компаний обяжут принимать карты и оплату по QR-коду

С 1 января 2021 года принимать безналичную оплату обяжут бизнес с годовой выручкой от 20 млн рублей.
А у тебя сколько?
Объём годовой выручки, при котором бизнес обязан принимать банковские карты и оплату через Систему быстрых платежей по QR-коду снизят в два раза.
К 1 сентября 2020 года объём выручки, обязывающий принимать безнал, снизится с 40 млн рублей в год до 30 млн рублей в год, а с 1 января 2021 года – до 20 млн рублей в год.
Но продавцам должно понравиться, что комиссии СБП ниже, чем при оплате картой.
Не средние 2%, а максимум 0,4% для торгово-сервисных предприятий. Да и допоборудования при СБП не нужно.
Поживем – увидим.
Личное или публичное
Нашу биографию тоже QR-коднут.
Мало у ФНС было на нас информации, служба теперь будет знать о нас все до шестого колена. Кто брат, кто сват, кто деверь.
ФНС формирует семейное древо плательщиков.
С 1 числа
Есть изменения в выплате пенсий.
Важное про пособия на детей от 3 до 7 лет.
В мире животных
Вот вы думали, а на самом деле… Налоговики проводят ВНП и КНП. А доначислений – кот наплакал (анализ бывшего налоговика отчетности ФНС о проверках).
Полный швах с экологической отчетностью. Что пошло не так в Росприроднадзоре. Попрыгать как обезьянка придется.
Если не хватило: Себестоимость: какая бывает и как ее считать.
Ваша без зверей, но все равно как в зоопарке редакция