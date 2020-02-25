Безвозмездная передача: бухгалтерские проводки

Сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить...
В наше время, когда предложение товаров зачастую превышает спрос, продавцу необходимо каким-либо нестандартным способом привлечь к себе (к своему товару) внимание потенциальных покупателей.
Например, предложить взять бесплатно немного на пробу, так сказать, продегустировать. Ну а потом, если действительно понравится, то и приобрести.
Когда с такой ситуацией сталкиваешься где-нибудь в продовольственном магазине, то съеденная посетителями колбаса (или там сыр) без всяких проблем списывается вместе со стоимостью проданных. Да и сколько там их съедят? Ну, граммов 300-400, а продадут килограмм 70-80, а то и больше.
А вот если фирма начнет раздавать «на пробу» уже более серьезный товар (продукцию) килограммами или там упаковками другим организациям, с целью привлечения их интереса и формирования себе сторонников (покупателей), то сей процесс уже необходимо будет документально оформить и отразить в учете.
И Минфин России в своем письме от 30.01.2020 № 03-07-11/5569 как раз рассмотрел данную ситуацию и ответил на вопрос о применении НДС при передаче пробной партии товара (продукции) потенциальному покупателю.
Рассмотрим этот случай более подробно.
Допустим, ООО «Альфа» разработало и стало выпускать какой-то новый вид материала (клея, краски и т.п.).
Для привлечения интереса к своей продукции потенциальным покупателям были отправлены предложения приобрести небольшие пробные партии этой продукции бесплатно, для «попробовать». А если у кого-то такой материал вызовет интерес, то дальше можно уже и заключить договор на поставку уже в других, более крупных, объемах.
И в марте текущего года ООО «Бета» забрало 5 ед. продукции для испытаний, пообещав, как только — так сразу, сообщить свое объективное мнение о качестве нового продукта.
Такая передача продукции (стоимость которой равна 200 руб./ед.) «на пробу» должна быть признана безвозмездной и в регистрах бухгалтерского учета будет отражена записью:
Дебет счета 91-2 Кредит счета 43 — 1000 руб. (5 ед. х 200 руб./ед.)Расходы на безвозмездную передачу продукции не уменьшают налогооблагаемую прибыль, в результате чего возникает постоянная разница, влекущая начисление постоянного налогового расхода (п. 7 ПБУ 18/02).
Следовательно, необходима проводка:
Дебет счета 99 Кредит счета 68.04 — 200 руб. (1000 руб. х 20%).При этом также следует иметь в виду, что согласно подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ безвозмездная передача активов признается их реализацией для целей налога на добавленную стоимость. Источником его начисления будут те же самые расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль.
В упомянутом выше письме сказано, что НДС должен быть начислен от рыночной цены переданной продукции. Ее можно признать равной предполагаемой стоимости реализации, которую примем за 250 руб./ед.
Опять возникает постоянная разница и постоянный налоговый расход, значит:
Дебет счета 91-2 Кредит счета 68-02 — 250 руб. (5 ед. х 250 руб./ед. х 20%)Далее чиновники столь же логично отметили, что восстанавливать НДС, принятый ранее к вычету по материалам, работам, услугам, использованным при производстве этой продукции, не требуется. Ведь данная операция — безвозмездная передача продукции — облагается налогом на добавленную стоимость, следовательно, в перечень случаев, указанных в п. 3 ст. 170 НК РФ (восстановление НДС, ранее принятого к вычету), не включена.
Кредит счета 99 Кредит счета 68-04 — 50 руб. (250 руб. х 20%).
Выписанный при передаче 5 ед. продукции счет-фактура, который совсем не обязательно передавать её получателю (всё равно он не имеет право принять его к вычету), регистрируется в книге продаж за I квартал с кодом 10 и отражается в декларации за этот налоговый период. В разделе 9 декларации по НДС данный счет-фактура будет отражен с тем же кодом —10.
Сумма начисленного постоянного налогового расхода (250 руб.) также увеличивает размер налога на прибыль, подлежащего перечислению в бюджет по итогам I квартала.
И где-то перед майскими праздниками от ЗАО «Бета» приходит письмо: — Ребятыыы, что за чудесную штуку мы от вас получили!!! Как мы раньше без него работали, просто не представляем. Срочно отгружайте 500 ед., или сколько у вас есть, если меньше. Кстати, стоимость тех пяти, что дали нам в марте, тоже включите в счет, мы их тоже оплатим. Ждем с нетерпением.
И майскую отгрузку в количестве допустим, 485 ед. по цене 300 руб./ед., в том числе 50 руб. НДС, надо будет отразить проводками:
Дебет счета 62 Кредит счета 90-1 — 145 500 руб. — реализация продукции покупателю (485 ед. х 300 руб./ед.)Как было сказано чуть выше, безвозмездно переданная в марте продукция, в мае будет включена в счет на оплату. То есть в нем будет указано не 145 500 000 руб., а 147 000 руб. (490 ед. х 300 руб./ед.)
Дебет счета 90-2 Кредит счета 68-02 — 29 100 руб. — НДС от продажи продукции (145 500 руб. х 20%);
Дебет счета 90-3 Кредит счета 41 — 97 000 руб. — списана стоимость проданной продукции (485 ед. х 200 руб./ед.).
Однако занижения реализации и недоимки по налогу на прибыль по итогам I квартала не возникает.
О том, что материалы не подарены, а проданы, организация узнала только в конце апреля, и не могла (даже теоретически) знать ранее, при составлении и сдаче квартальных деклараций.
Таким образом, доход от реализации 5 ед. надлежит отразить проводками в мае.
Дебет счета 62 Кредит счета 90-1 — 1500 руб. — отражена продажа продукции покупателю;Дебет счета 68-04 Кредит счета 99 — 50 руб. — снята (отсторнирована) сумма постоянного налогового расхода, начисленного в марте от НДС по безвозмездной передаче продукции;
Дебет счета 90-2 Кредит счета 91-2 — 250 руб. — показана сумма НДС от стоимости отгруженной в марте продукции;
Дебет счета 90-3 Кредит счета 91-2 — 1000 руб. — списана на расходы стоимость отгруженной в марте продукции;Покупателю, по нашему мнению, можно выставить два счета-фактуры. Первый, оформленный в марте на отгрузку (как выяснилось в апреле — не безвозмездную) 5 ед. продукции, где НДС указан в сумме 250 руб. Второй — на майскую реализацию — с суммой налога на добавленную стоимость в размере 29 100 руб.
Дебет счета 68-04 Кредит счета 99 — 200 руб. — снята (отсторнирована) сумма постоянного налогового расхода, начисленного от стоимости отгруженной в марте (и, как оказалось, не за спасибо) продукции.
Но для того, чтобы ООО «Бета» смогло принять весь НДС к вычету, необходимо, чтобы продавец теперь показал реализацию первых пяти единиц продукции, а не их безвозмездную передачу.
Для этого, по нашему мнению, необходимо внести исправления как в книгу продаж за I квартал, так и декларацию за этот период.
Для этого в дополнительном листе к книге продаж I квартала необходимо счет-фактуру на отгрузку пяти единиц продукции зарегистрировать с кодом 01. Далее нужно будет подать уточненку за тот же квартал, внеся изменения в раздел 9, где этот счет-фактуру также надо будет указать с кодом 01. Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, при этом не изменится.
Подавать уточненку по налогу на прибыль за I квартал, по нашему мнению, необходимости не возникает. О том, что мартовская отгрузка продукции была не безвозмездной, а за деньги, за что ООО «Альфа» увеличило налог на прибыль на 250 руб., стало известно только в конце апреля.
Следовательно, изменение базы по налогу на прибыль в связи с реализацией этой продукции с полным на то основанием должно быть отражено по результатам I полугодия.