«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров начали проверять на полиграфе

Им это, конечно же, не нравится. И мы их понимаем.

Унижение или нормальная практика?

В «Красном уголке бухгалтера» один за одним сообщения: все чаще при приеме на работу от бухгалтеров и финдиров требуют пройти полиграф.

Большинство — жестко против. Это унизительно и ставит в зависимое положение. Плюс — результаты не всегда достоверны.

Бухгалтеры за словом в карман не лезут: готовы пройти проверку, если будущий шеф тоже. А вдруг он безнадежный схематозник?

Но работодатели уверены: выявить нечистого на руку соискателя можно только так.

Пять «как»

1. Как работать с НДС, если поставщик-банкрот.

2. Как узнать про тренды в финансах-2020.

3. Как подготовиться к ВНП: основы.

4. Как теперь вести воинский учет в компании.

5. Как настроить новую редакцию ПУБ 18/02 в 1С.

5 марта пройдет семинар «Бухучёт: все изменения — 2020. Изменения в законе о бухучёте и формах отчётности. ПБУ 18/02, ПБУ 16/02, ФСБУ 25/2018». Рассмотрим: — основные изменения в ПБУ 18/02 (приказ Минфина России — обязателен к применению с 01.01.2020); — изменение форм бухгалтерской отчетности; — новая редакция ПБУ 16/02 (теперь для всех!). Для профессиональных бухгалтеров возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации! Зарегистрироваться

Пряники

Мишустин заявил, что снижение НДФЛ и взносов реально обдумывают.

Обдумывать — не значит жениться.

Ваша пряничная редакция