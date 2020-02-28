«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров начали проверять на полиграфе

Сколько можно прижимать бедных бухгалтеров? Достали.У клиентов правильно оформленную фактуру не д...
Они с ними не конкурировать хотят, а упростить жизнь простых граждан при переводе и конвертации. ...
скрашивают наше ожидание перед голосованием :) хотя казалось бы уже решено, что все и так проголо...
Если у природы нет ресурса, то этот вид его потребляющий вымирает автоматически....
Если у природы ресурсов с избытком. А так - и у природы и друг у друга......
обдумывать будут до 22 апреля, потом передумают обдумывать...
Противостоять себе подобному легче, чем противостоять силам природы. Суть конфликта - отобрать ре...
Именно жизнь (так предполагают футурологи НЕ-утописты). А есть жизнь, есть и возможности, как счи...
Я думаю, что если цивилизация вышла на такой уровень и у милых людей очень высокий статус следова...
2 Виктория:На кухне мышка уронила банкуИ трава-афганка кончилась давно.Детям рок-н-рола хватит ди...
хм, а кого то предупреждают о ВНП? на моей памяти было только раз и то в далекие нулевые когда вс...
Вспомнился Задорнов: "Почему посадили? - Не поделился. А почему выпустили? - Поделился". ...
Да и не пугают особо, просто, напоминают, что вот де, мол, есть и где-то там висит в глубинах.......
Ну, конечно же! Я не правильно выразилась, не они пугают, а ими пугают. Ну, с повышением статуса ...
Если есть функционал в ЛК (есть куда тыкнуть, чтобы получить сверку, например), то почему бы не с...
То есть, к примеру, 3 млрд. имущества нашего премьера приобретены за счет регистрируемых источник...
А они никого не пугают)) Они вообще - не оружие. Они элемент большой политики, как раз-таки вакци...
Да сами они там у себя все уничтожают. Возьмите Каддафи. Рассорился с собственной элитой, плюнул ...
А, кого они напугать хотят тогда? Это же не у них уровень агрессии повышен, а у всяких там, кто к...
Сервоскаф, нет?))) Сразу видно, что далеки Вы от техники))
Так и я про то!))) Чем более страшное оружие тебе доверено, тем меньше в тебе агрессии. Командиры...
За влияние воевали, не за ресурсы....Идейными были наши предки....
Читаем мануал (ц)Ну, в таких мануалах, как Евангелие, Ветхий и Новый заветы, Коран - тоже много ч...
Нет, участие было. Тут же спор о том, чье любимое дитя война. А они там почему воевали? Сами приш...
Вот и надо направить усилия на образование тамошних женщин. Пока там у власти всяческие "греко-ри...
Предварительно уничтожив родину (Сирия, Ливия, Ирак, постоянные гражданские войны в Африке и тд.)...
Вот прям с конца второй мировой советская армия десятки раз участвовала в локальных войнах вдали ...
Возьмем на примере России: рост населения выше у жителей южных регионов....
Сразу видно, далеки вы от спорта ) Связки и суставы чем лечить будете от резко выросшей нагрузки?...
А зачем ЭЦП? Я с ними прекрасно без него общаюсь, правда не через ЛК, а просто через сайт ФНС ) Ж...
Почему везде пишут на фоне этой новости? Абсолютно весь рынок летит вниз. И причина тому явн...
Снижение уровня агрессии, не совсем без нее ))
Конфликт СССР-Китай возник именно на идеологической почве. Как и конфликт СССР-Югославия....
Тогда все закончится "земляничными полянами", веночками на головах, обрастанием шерстью и......де...
Боль в присутствии адреналина - это ерунда сущая, никто на нее даже внимания не обращает. Я то на...