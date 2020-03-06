«Ночной бухгалтер». Опять Минфин заявил, что бухгалтеров скоро не станет. Не дождетесь! С праздником, девочки!

Раз 8 Марта — поистине женский день, а бухгалтерия (давайте честно) — женская профессия, то вот что мы имеем сказать: бухгалтеры — живее всех живых! ОТСТАНЬТЕ УЖЕ СО СВОИМИ РОБОТАМИ!

Зачем сравнивать бухгалтеров и охранников?..

Глава Минфина Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд отмирающих профессий:

«Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия — страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего?»

Все чаще эксперты говорят, что власти хотят истребить штатных бухгалтеров.

Интересно, кого инспекторы будут мучать своими требованиями? Роботов, что ли?

Еще более странными кажутся такие заявления чиновников на фоне того, что работодатели вешают на бухгалтера буквально все.

Обсуждаем всем «Клерком» вакансию. Там ищут «специалиста по кадровому производству с функциями бухгалтера и юриста со знанием английского языка». Всего-то.

В общем, дорогие наши, с праздником вас (поздравляем и даже знойных женщин ФНС (смотрим фотки (поздравляем тут (смотрим фотки тут ).

Коротко. Полезно

Короткий день. Значит, пора в сумочку цветочки и домой скорее отдыхать.

Сохраните только полезные статьи:

— Чем можно и чем нельзя заниматься самозанятым;

— Может ли декретная ставка отличаться от основной: кому грозит штраф до 50 тыс руб.

Ваша предпраздничная редакция