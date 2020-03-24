«Ночной бухгалтер». Снимайте наличку. ЦБ ограничивает банкоматы, через них передается коронавирус

Новые последствия эпидемии – снимайте наличку, с этим могут появиться сложности.

Заразный кэш

ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу денег через банкоматы, работающие на прием и выдачу наличных.

Регулятор просит, чтобы такие аппараты либо только выдавали, либо только принимали деньги.

А еще поступившую наличность банкам лучше попридержать 3-4 дня, сам ЦБ выдерживает их 2 недели – столько живет вирус на купюрах.

Хочется спросить: а что дальше? Мы, конечно, не паникуем, мы переживали миллениум, календарь майя, 2008. Но Путин звонит в правительство из-за коронавируса – это не может не напрягать.

Перенос дат

Вопрос голосования за поправки в Конституцию, как вы знаете, подвесили.

Но изменится и дата окончания моратория на проверки бизнеса. Из-за эпидемии, их вполне могут отменить до конца 2020 года.

А вот неприятное из тех проверок, что закончились накануне моратория: компанию оштрафовали за задержку выдачи чека на 40 секунд.

Не проходите мимо

Кто на вас еще не топтался? Блогеры! Лена Миро, поливающая грязью шоу-бизнес, собирает лайки с оскорблений в адрес бухгалтеров.

Цитата: «Хуже бухгалтера может быть только бухгалтер». Коллега рассказывает, зачем не прошла мимо ее поста.

А вот история о том, как директор не прошел мимо бутика и приоделся на подотчетные. Проблемы и доначисления были, но их оспорили.

И тут про движение. Три доплаты, о которых пенсионерам могут не сказать в ПФР. Идите в ПФР, пишите заявления.

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