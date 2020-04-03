«Ночной бухгалтер». Встречайте новые отчеты бухгалтеров в связи с нерабочим апрелем

Весь апрель объявлен нерабочим с сохранением заработка. Поэтому у вас, бухгалтеры, куча работы.
Плюс еще один отчет
Работодатели стали получать рассылку от Центра занятости о работе с новым сервисом сбора информации о численности работников.
Им теперь подавать сведения об увольнении, сокращении, неполной занятости. Подробности.
Воистину, на изоляцию отправили не тех.
Для остальных вышли новые разъяснения Роструда о нерабочих днях.
Бесплатный сыр
Банки начали выдавать кредиты под 0% бизнесу, у которого нет денег на зарплату.
Как понять, что вы можете позволить себе беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам.
А если у вас нет планов оформлять кредит, и вопрос зарплатой подвешен или решается не совсем законно – как не нарваться на штрафы от ГИТ.
Прикатилось из Госдумы: кредитные каникулы и другие законы.
Пятничное
До слез смеялись над видео из Сбербанка, где операционист требует от клиентки отодвинуться на два метра и метать паспорт с расстояния.
А потом сделали подборку мемов про коронавирус. Чисто хотим проверить, теплится ли в людях еще тяга к смешному. Или все совсем плохо.
Ваша в выходные без шашлыков редакция