«Ночной бухгалтер». Встречайте новые отчеты бухгалтеров в связи с нерабочим апрелем

Весь апрель объявлен нерабочим с сохранением заработка. Поэтому у вас, бухгалтеры, куча работы.

Плюс еще один отчет

Работодатели стали получать рассылку от Центра занятости о работе с новым сервисом сбора информации о численности работников.

Им теперь подавать сведения об увольнении, сокращении, неполной занятости. Подробности.

Воистину, на изоляцию отправили не тех.

Для остальных вышли новые разъяснения Роструда о нерабочих днях.

Бесплатный сыр

Банки начали выдавать кредиты под 0% бизнесу, у которого нет денег на зарплату.

Как понять, что вы можете позволить себе беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам.

А если у вас нет планов оформлять кредит, и вопрос зарплатой подвешен или решается не совсем законно – как не нарваться на штрафы от ГИТ.

Прикатилось из Госдумы: кредитные каникулы и другие законы.

Пятничное

До слез смеялись над видео из Сбербанка, где операционист требует от клиентки отодвинуться на два метра и метать паспорт с расстояния.

А потом сделали подборку мемов про коронавирус. Чисто хотим проверить, теплится ли в людях еще тяга к смешному. Или все совсем плохо.

Ваша в выходные без шашлыков редакция