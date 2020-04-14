«Ночной бухгалтер». Не спешите сегодня – 4-ФСС перенесли

ФСС официально заявил о переносе сроков сдачи отчетности и подтверждения вида деятельности.

Дождались

Вот и ФСС выпустил официальное письмо, в котором объявил о переносе срока 4-ФСС за 1 квартал 2020 года и подтверждения основного вида деятельности.

Спасибо, как говорится, когда уже все его сдали. Новые майские сроки отчетов.

Кстати, уже готовы пулять моментальные СЗВ-ТД в ПФР?

Где справедливость?

Жиза: на время «выходного месяца» одни сотрудники трудятся, а другие отдыхают дома и ждут поступления зарплаты на карточку.

Ну, президент же сказал, что дни нерабочие, но оплачиваются, люди и пользуются.

С другого ракурса: что делать, если вас пытаются уволить или лишить части зарплаты в нерабочие дни.

Для бухгалтеров: разъяснения про оплату сотрудникам ничегонеделанья в эти непонятные дни, которые не выходные, но и не рабочие. В общем, все необычно, странно, не очень справедливо, но что поделать…

Бумажный вопрос

А можно про налоговиков, как про печенегов? Ой, ну ладно! Три коротких совета для требований, которые ИФНС шлет этой непростой весной. Составляйте ответы грамотно.

А если вам уже надоела бумажная рутина и процессы нужно автоматизировать и ускорить – полезная статья к размышлению.

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