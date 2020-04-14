Бухгалтер, к частой сдаче СЗВ-ТД будь готов!

С января 2020 года был введен еще один отчет, который работодатели теперь сдают в ПФР о трудовой деятельности каждого сотрудника в соответствии с новой редакцией 27-ФЗ от 01.04.1996.

По общему правилу сведения о приеме, переводе, увольнении, а также при подаче работником заявления о выборе формы ведения трудовой книжки надо подавать не позднее 15-го числа месяца, следующего за тем, в котором произошло соответствующее событие.

Однако Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. за N 460 внесло коррективы в относительно размеренную жизнь бухгалтеров и кадровых служб и действуют они до 31 декабря 2020 года: информацию в случаях приема на работу и увольнения гражданина надо предоставлять в ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа или распоряжения.

Общий обзор документа:

1. Встать на учет в качестве безработного можно через общероссийскую базу вакансий или портал госуслуг.

2. На период карантина службы занятости переходят на дистанционную работу.

3. Установлены временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных.

4. Гражданин подает заявление через личный кабинет в базе вакансий «Работа в России» или на портале госуслуг.

5. Центры занятости населения запрашивают необходимую информацию в ПФР.

6. Решение о признании лица безработным принимается в течение 11 дней с даты обращения.

Напомню, что сдавать в режиме реального времени отчет СЗВ-ТД планировалось только с 2021 года. Однако ситуация с распространением коронавируса и самоизоляцией внесла коррективы и упражняться в скором составлении отчета мы должны уже с 9 апреля 2020 года , т.е. с даты официального опубликования документа.

Чем грозят просрочки и ошибки в составлении отчета?

За представление не в срок или с ошибками:

— для должностных лиц — от 1 тыс. до 5 тыс. руб.;

— для организации — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

За повторное нарушение должностное лицо могут дисквалифицировать.

Бухгалтерия, держись.