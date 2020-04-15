«Ночной бухгалтер». Путин сказал раздать компаниям деньги на зарплату. Работники получат по 25 тыс. рублей

Мы не прожили неделю зря. Мы слышали новое обращение президента к народу.
С пылу с жару
Буквально пару минут назад закончилось выступление президента Путина по коронавирусу.
Подробности читайте в обзоре. Но отдельно скажем, что президент поручил выделить деньги компаниям пострадавших отраслей на текущие задачи, к примеру, на зарплату.
«... предоставить малым и средним компаниям дополнительно прямую безвозмездную помощь». Это деньги на выплату зарплат в апреле и мае. Объем поддержки будет рассчитываться по числу работников на 1 апреля из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.
Обратиться за помощью бизнесу можно будет с 1 мая.
Автоматом
- Сроки уплаты налогов перенесут автоматически, но некоторым компаниям придется подавать заявления;
- Маткапитал оформят тоже по умолчанию на детей, родившихся после 15 апреля.
Гадкий я
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Ваша уже серая без солнца редакция