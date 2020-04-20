«Ночной бухгалтер». ИП разрешили закрываться по селфи. И Путин новое про коронавирус

ФНС разрешила отправлять заявление на закрытие ИП без электронной подписи.

Без фильтров

Заявление на закрытие ИП теперь (из-за пандемии и условий изоляции) можно отправить онлайн через сервис без электронной подписи, но с селфи.

Вопрос, что страшнее: сфоткаться, хотя месяц не был у парикмахера или решить все-таки закрыться, ведь помощи, считай, никакой.

Как поменять ОКВЭД, чтобы воспользоваться государственными льготами для пострадавших. Испытано на практике.

Без печенегов

Путин провел совещание по санитарной обстановке. Пик впереди, но успехи есть – «удается замедлить распространение коронавируса».

Правительство слегка расширило перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Без вас

Снижение взносов, расчет зарплаты, ответы на требования: что обсуждают на форуме «Клерка».

Бухгалтеры, вокруг пророчат, что вас опять ждут массовые увольнения.

А те, кого сия участь уже постигла, не отдают базу 1С и шантажируют бывшего работодателя.

Ваша буксует в вопросах этики редакция