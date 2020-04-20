Пророчат массовые увольнения бухгалтеров из-за коронакризиса. Неделя на «Клерке»

Несмотря на то, что бухгалтерам в нерабочие дни неработа только снилась, опять пошли разговоры, что их начнут сокращать.

Тема недели

1. Автор нашумевшей среди бухгалтеров статьи утверждает: «Перед тем как „резать косты“ на бухгалтерию, посчитайте какую долю выручки вы на нее тратите. Если больше 2 % — надо резать»:

А вот бояться роботов не стоит:

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«Ночной бухгалтер»

За 13 апреля: Путин запугал положением дел из-за коронавируса;

За 14 апреля: Не спешите — 4-ФСС перенесли;

За 15 апреля: Путин сказал раздать компаниям деньги на зарплату. Работники получат по 25 тыс. рублей;

За 16 апреля: Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату;

За 17 апреля: ФНС залезет в наши кошельки

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