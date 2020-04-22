«Ночной бухгалтер». ФНС стала волонтером и просит у вас деньги на помощь медикам. И про кровавую борьбу за НДС

Пока бизнес рассчитывает на поддержку властей, эти же власти клянчат у предпринимателей деньги.

По доброй воле

Но с указанием ИНН...

Компании стали получать послания с предложением помочь медикам. Шлет их налоговая служба.

Никто не спорит, врачи сейчас в аду от нагрузки физической и эмоциональной, при этом часто без элементарных средств защиты от больных COVID-2019. Но куда уходят налоги компаний, которые они исправно платили и платят? В чьи карманы? Впрочем, это давно не секрет.

Сюда же. ФНС разъяснила, как нерабочие дни влияют на сроки уплаты и возмещения НДС.

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Зарплатный вопрос

Как известно, апрель объявлен нерабочим месяцем. Ладно, что почти все работают. Так работают еще и в субботу, и воскресенье.

В обычной ситуации такая работа оплачивается в двойном размере. А в нынешних условиях – нет, разъяснил Роструд.

И еще ведомство изменило мнение по вопросу больничного. Теперь карантинный больничный не продлевает отпуск. Ранее были противоположные разъяснения, осторожнее.

Сколько

Кстати, есть мнение, что можно уволить бухгалтера и сэкономить 500 тысяч рублей в год без вреда для бизнеса

Острое от Жуховицкого про борьбу ФНС за НДС.

Ваша взвешенная редакция