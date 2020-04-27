«Ночной бухгалтер». Правила выплаты субсидий бизнесу утверждены окончательно. ИП тоже хорошо!

Мишустин подписал постановление о том, кому и как будут выплачивать субсидии на работников.

Хорошие новости

Субсидии из федерального бюджета будут давать малому и среднему бизнесу в размере 12 130 рублей на каждого работающего человека в апреле и мае.

Внимание! ИП (даже работников) тоже получат субсидию. Вот условия выплаты и как подать заявление.

ФНС 1 мая запустит сервис.

Технические долги не помешают получить выплату. Налоги с этих денег брать не собираются.

А еще: отсрочку по уплате взносов дали всем малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей.

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Плохие новости

Компания вправе получить господдержку, но банк ей отказывает, не считая пострадавшей отраслью. Минэк выпустил письмо для банков и объяснил, как определять по ОКВЭД пострадавших. Сошлитесь, если вам незаслуженно отказывают в кредитных каникулах и кредитах на зарплату под 0%.

Обзорные новости

По стопам прошедшей недели: «Новая отчетность из-за коронавируса. Корректировка по больничным. Радость про детские пособия».

Обзор Верховного суда по коронавирусу: перевод с юридического языка на человеческий.

Четыре недели карантина. Мелкий бизнес, как дела?

Ваша осталась без субсидий редакция