Новая отчетность из-за коронавируса. Корректировка по больничным. Радость про детские пособия. Неделя на «Клерке»

Всю страну призывают уйти в анабиоз и делать дома картины из гречки — а бухгалтеров нагружают новыми отчетами! В этот раз для службы занятости. Роструд поразил всех новыми правилами больничных. А ЦБ изменил правила по наличке. Главное за неделю на «Клерке».

Тема недели

Что нам снег, что нам зной, что нам коронавирус затяжной, когда новые отчеты за тобой!

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3. ФНС разрешила отправлять заявление на закрытие ИП без электронной подписи. Но придется сделать селфи.

4. Доход семьи для детского пособия будут считать по-другому. Это более выгодно для людей.

«Ночной бухгалтер»

За 20 апреля: ИП разрешили закрываться по селфи. И Путин новое про коронавирус;

За 21 апреля: Меняем ОКВЭД, чтобы срубить господдержку. Не платим штрафы в ПФР за несданную отчетность;

За 22 апреля: ФНС стала волонтером и просит у вас деньги на помощь медикам. И про кровавую борьбу за НДС;

За 23 апреля: Путин дал понять, что с кредитами бизнесу пока легче не станет;

За 24 апреля: Бредовые пояснения, которые стал требовать от работодателей ПФР.

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3. Одним безработным платят 15 тысяч, а другим — 1, 5 тысячи. Люди возмущены такой несправедливостью.