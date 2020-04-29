Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Весь месяц ФНС будет маяться и перестанет взыскивать долги. А отчетность ждет не 6, а 12 мая

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

ФНС приостановит взыскание задолженностей и обеспечительных мер до 1 июня.

Касается всех

Долги заморозят для юрлиц и ИП. В том числе и тех, которые включены в реестр МСП и ведут деятельность, включенную в перечень пострадавших отраслей.

Но есть одно исключение

Крайний срок для отчетности опять отодвигается после вчерашнего решения Путина продлить режим нерабочих дней. И теперь это не 6 мая, а 12 мая

Все через П

Пропускная система для передвижений опять сбоит. Теперь и компании стали страдать.

При этом законодатели собираются ввести штрафы за поездки на машине без пропуска.

Планируете майские? Поход на шашлыки – можно, но без больших компаний, а вот посиделки в гостях, необязательные поездки – по-прежнему, опасны. Президент предупредил

Под микроскопом 

Ваша в предвкушении шашлыков редакция

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