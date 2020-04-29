ФНС приостановит взыскание задолженностей и обеспечительных мер до 1 июня.

Касается всех

Долги заморозят для юрлиц и ИП. В том числе и тех, которые включены в реестр МСП и ведут деятельность, включенную в перечень пострадавших отраслей.

Но есть одно исключение.

Крайний срок для отчетности опять отодвигается после вчерашнего решения Путина продлить режим нерабочих дней. И теперь это не 6 мая, а 12 мая.

Все через П

Пропускная система для передвижений опять сбоит. Теперь и компании стали страдать.

При этом законодатели собираются ввести штрафы за поездки на машине без пропуска.

Планируете майские? Поход на шашлыки – можно, но без больших компаний, а вот посиделки в гостях, необязательные поездки – по-прежнему, опасны. Президент предупредил.

Под микроскопом

Ваша в предвкушении шашлыков редакция