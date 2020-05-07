«Ночной бухгалтер». Бизнес, обзаводись пакетом для пакетов. Грядет новая помощь от государства

Готов еще один законопроект о поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса.

Что дают?

Государи стали играть по-крупному.

В новом пакете мер обалдеть предложения: продлили отсрочку для уплаты административных штрафов, расширили перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом».

Да ладно, это как раз то, что было нужно, дайте два!

Есть, правда, хорошая новость для граждан со сгоревшими путевками и для тех малых и средних предприятий, которые не попали в реестр субъектов МСП из-за невовремя сданной отчетности.

И две новости по СЗВ-М: ПФР торопит с отчетом, Минтруд мутит воду со статусом директора.

Совсем страшно

Торговые центры – под снос. Какой в них вообще теперь смысл??!

В общественном месте без маски – штраф 4 тыс. рублей. В транспорте еще выше!

Нарушителей изоляции (по-губернатовски, клещей) – разгонять химикатами.

Про деньги

Ипотеку в новостройках раздают под 6,5 %. Из требований: гражданство РФ! Читаем.

А компаниям под 0% дают кредиты на зарплату. Тут условий больше.

И напоминаем: сейчас можно не платить налоги. Кто вправе и сколько есть времени.

Ваша считающая деньги редакция