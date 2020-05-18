Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». ЕНВД хотят продлить!

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Предложение не трогать вмененочку прозвучало не где-нибудь, а в Совете Федерации.

Держим кулачки

В начале года бизнес плакал: отмена ЕНВД потопит многих.

Потом корона всех заглушила. Но власти вспомнили, что есть простой способ помочь бизнесу: не 100500 сомнительных мер, а просто НЕ ТРОГАТЬ СТАРОЕ.

Продлить действие единого налога на вмененный доход до 2024 года — такое предложение председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит в письме помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Ждем-с.

Уже послезавтра бесплатный вебинар от «Клерка». Бухгалтеры и налоговые преступления. Как себя защитить.

Успейте записаться.

Инструкции по госпомощи

1. Стало проще получить кризисные субсидии и пособия.

2. Можно ли применить две льготы по страховым взносам? Снижение до 15% и списание их с налогами за 2 квартал?

3. Кредит, который можно не отдавать, и другие льготы бизнесу, озвученные Президентом.

Меж тем...

... налоговики продолжают развлекаться.
 

Рано расслабляться

Даже COVID не остановит такую затейливую вещь, как воинский учет в компании.
 

Ваша всегда на посту редакция

Directum
📌 Реклама
Цифровая бухгалтерия лучше бумажной?
Опыт КАО «АЗОТ», «Р-Фарм» и «Кургансемена» на онлайн-конференции 28 мая.
Узнать больше

 

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить