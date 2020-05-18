«Ночной бухгалтер». ЕНВД хотят продлить!

Предложение не трогать вмененочку прозвучало не где-нибудь, а в Совете Федерации.

Держим кулачки

В начале года бизнес плакал: отмена ЕНВД потопит многих.

Потом корона всех заглушила. Но власти вспомнили, что есть простой способ помочь бизнесу: не 100500 сомнительных мер, а просто НЕ ТРОГАТЬ СТАРОЕ.

Продлить действие единого налога на вмененный доход до 2024 года — такое предложение председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит в письме помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Ждем-с.

Инструкции по госпомощи

1. Стало проще получить кризисные субсидии и пособия.

2. Можно ли применить две льготы по страховым взносам? Снижение до 15% и списание их с налогами за 2 квартал?

3. Кредит, который можно не отдавать, и другие льготы бизнесу, озвученные Президентом.