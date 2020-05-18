Клерк.Ру

Стало проще получить кризисные субсидии и пособия: инструкции. Неделя на «Клерке»

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Главное за неделю на «Клерке». Вы и так уже знаете основное, что сказал Путин на последнем совещании по вирусу: деньги на детей всем, новые кредиты на зарплату, списание налогов. А мы рассказываем, как все это получить на практике. 

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1. Стало известно о трех новых цифровых проектах ФНС;

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«Ночной бухгалтер»

За 12 мая: Следить за антивирусными мерами в компаниях будет новая система;

За 13 мая: Получить поддержку станет проще. Субсидии и волшебный код 47.19;

За 14 мая: ФНС уходит в цифровое пике: сразу три новых сервиса;

За 15 мая: О, чудо! ФНС сама внесла в реестр МСП опоздавших. Так они получат субсидии.

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Оптимизм недели

Кризис вынуждает становиться круче. Банальность, скажете? Может быть, но это суровая реальность.

Сделали онлайн-курс, который поможет вашей бухгалтерской фирме (уже работающей или только создаваемой) стать такой, чтобы клиенты вас только хвалили.

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