«Ночной бухгалтер». В компаниях введут алкоконтроль работников. Как платить отложенные налоги

Борцы с алкоголем зашли с черного хода, через работодателей.

11 литров в год

Минздрав показал фи профсоюзам. Смертность среди трудоспособного населения выросла, а там и не чешутся.

Главный нарколог предложил запустить в трудовые коллективы специалистов, которые будут выявлять пьющих на работе.

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Масочный режим

Люди изголодались по прогулкам в общественных местах и стали чаще штурмовать магазины, но в фонды по-прежнему побаиваются ходить. А если надо?

Коллеги разбираются, как сейчас подать заявление в ФСС на возмещение по больничным.

Как платить авансы по налогам, срок уплаты которых перенесен.

В тяжелые времена

Пандемия, массовая изоляция, ж..а, кризис…

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Это у вас, предпринимателей, тяжелые времена случаются иногда. У Минфина – вечно.

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Спойлер: алкогольную зависимость не укажут?

Ваша не любит светиться в реестрах редакция