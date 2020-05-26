«Ночной бухгалтер». В компаниях введут алкоконтроль работников. Как платить отложенные налоги

Борцы с алкоголем зашли с черного хода, через работодателей.
11 литров в год
Минздрав показал фи профсоюзам. Смертность среди трудоспособного населения выросла, а там и не чешутся.
Главный нарколог предложил запустить в трудовые коллективы специалистов, которые будут выявлять пьющих на работе.
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Масочный режим
Люди изголодались по прогулкам в общественных местах и стали чаще штурмовать магазины, но в фонды по-прежнему побаиваются ходить. А если надо?
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Как платить авансы по налогам, срок уплаты которых перенесен.
В тяжелые времена
Пандемия, массовая изоляция, ж..а, кризис…
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