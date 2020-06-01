«Ночной бухгалтер». Встречайте: новые пенсионные удостоверения и штраф в 700 тыс. за бухотчетность

Пенсионные удостоверения, отмененные в 2015 годы в связи с пенсионной реформой, вновь возвращаются.

Минтруд передумал

Пенсионные удостоверения отменили в 2015 году. Вместо корочки стали выдавать бумажку. Люди жаловались все эти годы, и вот Минтруд одумался.

Какая надежда, что вернут старый пенсионный возраст? Увы, никакая.

С праздником!

С днем защиты детей. Кстати, все родители разных возрастов, у кого есть дети до 16 лет, сегодня объявлены пенсионерами.

Государство начало отправлять президентские 10 тыс. рублей, и в платежках называет их пенсией. Вы подавали заявку, но вам пока не пришло?

Карманы подставляют и самозанятые. Субсидии и бонусы льются рекой.

Еще про субсидии. Если ваша компания вправе получить субсидию, как пострадавшая в период пандемии, сегодня последний день подать заявление на апрельскую выплату.

Как сделать поездки в офис безопасными для ваших сотрудников в ковидные времена? i’way предлагает групповые и индивидуальные трансферы на работу и домой в 100 городах России. Водители проходят медицинский осмотр перед поездкой.

Водители трансфера значительно реже таксистов контактируют с людьми так как выполняют 3-5 поездок в день.

Автомобили ежедневно проходят дезинфекцию. Командировки скоро возобновятся – запланируйте поездки на будущее, при изменении планов –- переносите и отменяйте без штрафа.

Удержка

Чтобы в природе был баланс, надо равномерно распределять денежные потоки. Субсидии выделили – введут штрафы.

700 тысяч за несдачу бухотчетности в новом КоАП. Да, это так поддерживают бизнес.

Неотменяемый понедельник

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