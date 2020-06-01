Чего стоит получить субсидию. Штрафы для бухгалтеров снизят? Неделя на «Клерке»

С получением антикризисной субсидии — все как всегда. Сбои в системе, телефонное право, кутерьма с ОКВЭДами. Что изменится в административной ответственности бухгалтеров? Главное за неделю на «Клерке».

Темы недели

1. В интернете слухи о том, что теперь снижены штрафы по нескольким нарушениям, а часть вообще отменена, часть заменена на предупреждения и прочая, прочая... Но, к сожалению, это не действующие статьи, а проект КоАП РФ на 2021 год:

2. Новый указ существенно дополняет и усложняет обязанности работодателей в части обеспечения санитарно-эпидемиологических правил на рабочих местах:

3. Через тернии — к субсидиям:

ТОП новостей

1. Сенсация! Разъяснения Роструда — в топку. Нерабочие дни вместе с зарплатой исключаются при расчете среднего заработка;

2. Новые пособия на детей и по безработице: Путин дал поручения;

3. Плач ребенка нарушением тишины считаться не будет. А вот лай собак — вполне возможно;

4. Не пропустите! С 1 июня меняются правила заполнения платежек на выплаты работникам.

«Ночной бухгалтер»

За 25 мая: Сервис ФНС опять придирается и жмется давать субсидию. 115-ФЗ еще ужесточат;

За 26 мая: В компаниях введут алкоконтроль работников. Как платить отложенные налоги;

За 27 мая: С 1 июня заработает вся торговля. Чиновники запутали всех с расчетом среднего заработка;

За 28 мая: Безработных спасут стройотряды и сельхозподработка;

За 29 мая: На весь 2020 изменят трудовые правила. А расходы на маски и дезинфекцию возместят.

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