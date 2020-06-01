Чего стоит получить субсидию. Штрафы для бухгалтеров снизят? Неделя на «Клерке»

С получением антикризисной субсидии — все как всегда. Сбои в системе, телефонное право, кутерьма с ОКВЭДами. Что изменится в административной ответственности бухгалтеров? Главное за неделю на «Клерке».
Темы недели
Что изменилось в штрафах для бухгалтера
2. Новый указ существенно дополняет и усложняет обязанности работодателей в части обеспечения санитарно-эпидемиологических правил на рабочих местах:
3. Через тернии — к субсидиям:
ТОП новостей
1. Сенсация! Разъяснения Роструда — в топку. Нерабочие дни вместе с зарплатой исключаются при расчете среднего заработка;
2. Новые пособия на детей и по безработице: Путин дал поручения;
3. Плач ребенка нарушением тишины считаться не будет. А вот лай собак — вполне возможно;
4. Не пропустите! С 1 июня меняются правила заполнения платежек на выплаты работникам.
«Ночной бухгалтер»
За 25 мая: Сервис ФНС опять придирается и жмется давать субсидию. 115-ФЗ еще ужесточат;
За 26 мая: В компаниях введут алкоконтроль работников. Как платить отложенные налоги;
За 27 мая: С 1 июня заработает вся торговля. Чиновники запутали всех с расчетом среднего заработка;
За 28 мая: Безработных спасут стройотряды и сельхозподработка;
За 29 мая: На весь 2020 изменят трудовые правила. А расходы на маски и дезинфекцию возместят.
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Пьеса недели
Комедия по Шекспиру: «Клерку» опять защищаться в суде. На этот раз перед иркутскими прокурорами
Смешно недели
«Наташа, вставай!». Бухгалтерский вариант знаменитых котов
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1. В Думу внесен проект о дистанционном обучении школьников. Компьютеры и программы — за счет бюджета.
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