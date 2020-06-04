«Ночной бухгалтер». Масочный режим до 2021 года. ПФР запорол многим субсидии, а ФНС все валит на вас

ФНС отказывает в субсидии в размере МРОТ на работника, потому что СЗВ-М за март была сдана позже 15 апреля. Но были же путинские нерабочие!

ПФР забил

Многие предприниматели и организации, которые имеют право на получение субсидии в размере МРОТ на каждого работника, столкнулись с проблемой — им отказывают в перечислении денег, потому что СЗВ-М за март была сдана позже 15 апреля. И при этом компании и ИП ничего не нарушили.

Начальники ФНС теперь рапортуют: что вы, что?! Не придумывайте, ПФР сделал выгрузку и после 15 апреля, не придирайтесь, и мы все четко раздаем, проблем нет.

Ну, да, просто бизнес как обычно виноват сам в своих проблемах.

Егоров уже публично помог разрулить одну проблему с субсидией. Это уже в истории, все остальное пусть тонет в суете.

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