«Ночной бухгалтер». Неожиданная отчетность, которую требует ЦБ. Все налоги – на единый счет

Предприятия должны уплачивать все налоги на единый расчетный счет, а распределять их должна ФНС.

Только не это!

Мы так хорошо знакомы с привычкой ФНС допускать сбои в своей работе, что таких предложений побаиваемся.

Однако Минфину предстоит рассмотреть инициативу, чтобы компании платили все налоги не по разным счетам, а в одно окно.

Разносить денюжки по бюджетам ФНС будет самостоятельно. И хочется и колется.

А это тоже колючая тема. ЦБ потребовал у некоторых компаний сдать статистическую отчетность. Когда кажется, что розыгрыш, но нет.

Импатент

До 2023 году для новых бизнесменов на УСН и патенте продлят налоговые каникулы. Путин поручил.

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Закрыто на учет

Вы правильно учли поддержку, которую получили от государства?

Эксперимент с электронными кадровыми документами стартовал. Если вы Илон Маск кадрового масштаба, тут вся информация.

А если нет, перемен боитесь, а воспоминания греют сердце: помните, как раньше работалось? Бумажные журналы-ордера, первичка через копирку... Коллеги активно ностальгируют, присоединяйтесь.

Если тема не ваша, смотрите, как упрощают нашу жизнь технологии: «Раньше на выставление всех счетов у меня уходило два дня, теперь – два часа».

Ваша а как это без компьютера редакция