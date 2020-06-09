«Ночной бухгалтер». Неожиданная отчетность, которую требует ЦБ. Все налоги – на единый счет

Предприятия должны уплачивать все налоги на единый расчетный счет, а распределять их должна ФНС.
Только не это!
Мы так хорошо знакомы с привычкой ФНС допускать сбои в своей работе, что таких предложений побаиваемся.
Однако Минфину предстоит рассмотреть инициативу, чтобы компании платили все налоги не по разным счетам, а в одно окно.
Разносить денюжки по бюджетам ФНС будет самостоятельно. И хочется и колется.
А это тоже колючая тема. ЦБ потребовал у некоторых компаний сдать статистическую отчетность. Когда кажется, что розыгрыш, но нет.
Импатент
До 2023 году для новых бизнесменов на УСН и патенте продлят налоговые каникулы. Путин поручил.
А еще появится-таки новый патент – семейный. Он в плане восстановления экономики и заточен под бизнес родственников: пекарни, автомастерские, фермерские хозяйства. Снизите налоги без схем.
Налоговая оптимизация – это десятки продуманных действий.
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Закрыто на учет
Вы правильно учли поддержку, которую получили от государства?
Эксперимент с электронными кадровыми документами стартовал. Если вы Илон Маск кадрового масштаба, тут вся информация.
А если нет, перемен боитесь, а воспоминания греют сердце: помните, как раньше работалось? Бумажные журналы-ордера, первичка через копирку... Коллеги активно ностальгируют, присоединяйтесь.
Если тема не ваша, смотрите, как упрощают нашу жизнь технологии: «Раньше на выставление всех счетов у меня уходило два дня, теперь – два часа».
Ваша а как это без компьютера редакция