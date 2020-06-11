«Ночной бухгалтер». Люди из-за банков остаются без путинских пособий на детей. Налоговики врут про льготы

Банк в счет долгов списывает ваши путинские пособия на детей. Причем по всей стране.

Преддачное нерадостное

Люди много жалуются, что остаются без путинских 10 000 рублей на ребенка.

Деньги приходят в банк, но тот их списывает в счет кредита или других долгов.

Массово тапки летят в Сбер, рассказывайте, а ваш банк такого не учинял?

И опять же вопрос. Вы в курсе, что банки начали повышать лимиты операций без пин-кода до 5 тыс. рублей.

Хватит им звонить

Бизнес жалуется на проблемы с получением субсидий. А как иначе, если в стране законы читают только бухгалтеры?

Налоговики не знают правила и по телефону дают неверную информацию. Новая фича — сказать, что пониженные взносы дали только пострадавшим отраслям.

Нет, для всех, включённых в реестр МСП.

Пострадавшему бизнесу и отдельной категории граждан светит отсрочка платежей по долгам. Госдума в первом чтении приняла проект.

Все понимаем...

что перед праздником и выходными настроение нерабочее, но есть важные памятки:

А это зайдет даже под шашлыки: как обманывают коммунальщики.

Ваша приятных выходных редакция