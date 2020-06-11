«Ночной бухгалтер». Люди из-за банков остаются без путинских пособий на детей. Налоговики врут про льготы

Банк в счет долгов списывает ваши путинские пособия на детей. Причем по всей стране.
Преддачное нерадостное
Люди много жалуются, что остаются без путинских 10 000 рублей на ребенка.
Деньги приходят в банк, но тот их списывает в счет кредита или других долгов.
Массово тапки летят в Сбер, рассказывайте, а ваш банк такого не учинял?
И опять же вопрос. Вы в курсе, что банки начали повышать лимиты операций без пин-кода до 5 тыс. рублей.
Хватит им звонить
Бизнес жалуется на проблемы с получением субсидий. А как иначе, если в стране законы читают только бухгалтеры?
Налоговики не знают правила и по телефону дают неверную информацию. Новая фича — сказать, что пониженные взносы дали только пострадавшим отраслям.
Нет, для всех, включённых в реестр МСП.
Пострадавшему бизнесу и отдельной категории граждан светит отсрочка платежей по долгам. Госдума в первом чтении приняла проект.
Все понимаем...
что перед праздником и выходными настроение нерабочее, но есть важные памятки:
- Как правильно и неправильно закрыть компанию в 2020 году;
- По каким правилам офисам работать после выхода из карантина;
- Высокая зарплата как способ налоговой оптимизации.
А это зайдет даже под шашлыки: как обманывают коммунальщики.
Ваша приятных выходных редакция