Кто вовремя все платит, тем помогать не нужно.

Пункт назначения

Мы узнали про дикую причину для отказа в назначении субсидии ИП.

ФНС пишет: дорогой бизнесмен, у вас оплачены все налоги и взносы, ваше заявление критериям помощи не отвечает. Свободен, короч!

С такими историями разбирайтесь, звоните в инспекцию, возможно, а скорее, НАВЕРНЯКА, это очередной глюк ЛК, и деньги пришлют.

ЦБ пояснил, как правильно заполнять реквизит «Назначение платежа» при перечислении заработной платы по реестру. С 1 июня в платежках на выплату доходов физлицам должны указываться новые коды. А вот примеры зарплатных платежек по новым правилам.

Вопрос лояльности

Операторы ЭДО просят оплатить лицензию сильно заранее. А коллеги в тему рассказывают, как выбить у них скидку.

А как вам идея в январе поработать поменьше, потому что весной было много нерабочих (у кого-то…). WTF?!? Инициативный из Совфеда ждет отзыв Минтруда на свое предложение сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января.

И кстати, не торопите работников с решением по трудовым книжкам. Отказаться или выбрать электронные можно будет до 31 октября этого года. Крайний срок с 30 июня, скорее всего, перенесут.

Технологии

Вы в курсе истории с массовыми хищениями средств хакерами у юрлиц? Бухгалтер, новая строка в твоем резюме: навык противостоять киберпреступникам. Читайте, что придумывают банки для безопасности денег.

Не вглубь, а вширь. Налоговых сервисов будет еще больше. Какие цифровые проекты для вас готовит ФНС.

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