«Ночной бухгалтер». ФНС может все: любые требования по любым законам?!

«Нам мало НК РФ, мы ещё и по 115-ФЗ хотим вас контролировать...». Налоговая, как молодежь в Тиктоке, креативит и кичится излишней самоуверенностью.

Я могу вот так вот, вот так вот, вот так могу

Налоговая, как молодежь в Тиктоке, креативит и кичится излишней самоуверенностью. Только на своей территории – шлет запросы и требования, ссылаясь не на НК РФ, а на 115-ФЗ или Трудовой кодекс.

Очередная хотелка инспекции или надо отвечать?

Но еще больше бреда в требовании отправить копии паспортов работников. Типа есть подозрения, что в справках 2-НДФЛ неверные данные. И это на пороге открытия глобального ресурса с нашими данными! Ну, не прикол ли?

Для МСП заведут еще один новый реестр.

Кругом обман

Шумят, что пенсии вырастут. Разобрались, что враки.

Говорят, бухгалтерии тонут в бумажной рутине. Тоже неточно: опыт «ВкусВилл» о том, как бухгалтеру выплыть.

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Первые пробы

С 5 мая начался эксперимент с электронными кадровыми документами. Будете участвовать или обязаны? Сроки, порядок проведения, условия.

А тут уж наэкспериментировались. Маркировка обуви – обязанность с 1 июля. Вопросы-ответы от Честного знака, если вы сапожник с сапогами и иже с ним.

Ваша в маркированных сандалиях редакция