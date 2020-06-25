«Ночной бухгалтер». Господин президент, пожалуйста, больше не нужно никакой помощи. Мы не потянем

Владимир Путин анонсировал снижение страховых взносов и ставки налога на прибыль для IT-отрасли.

Анекдот

1 июня:

– «Мань, Путин всем по 10 тыщ на ребенка обещал».

1 июля:

– «Мань, Путин всем еще по 10 тыщ на ребенка обещал».

1 октября:

– «Мань, а че бензин такой дорогой-то стал?».

Примерно также хочется шутить про налоговый маневр президента в IT. Отрасли снизят взносы и налог на прибыль. Но отменят действующую льготу – нулевой НДС на продажу исключительных прав на ПО. Короче, нам с вами подарочек в виде повышения цен на приложения и программы.

Если налоги вас не интересуют, то точно заинтересует, как ФНС их будет проверять – через несколько дней прекращается мораторий.

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Волшебная коробочка

Принимала-принимала, да ларчик открывался чисто по-русски.

Кто сдавал СЗВ-М во время изоляции пенсионщикам в ящик, приходят штрафы. «Бугагашеньки», – смеется ПФР.

А правительство посмеивается над отстающими по маркировке. «Мы слышим и чувствуем, мы понимаем, переносить маркировку обуви и лекарств не будем».

1 июля на носу! Вообще, маркировка на нем не прыщ, и не проблема. «Калуга Астрал» обещает вашему бизнесу с ней разобраться. А заодно решить еще четыре НЕпроблемы.

Нюанс профессии

Завидуем вам, никакой рутины. Опять вот много нового в трудовых отношениях в 2020 году: свежее постановление Правительства.

Зато нет потолка для роста и развития. Кто думает открыть свою бухфирму? Про ее структуру взгляд изнутри.

И рубрика: как было у других. Запуск магазина цветов – от аврала в праздники к нормальной системе учета. Как подружить начинающего предпринимателя, бухгалтерию и товарный учет?

Ваша впихнувшая невпихуемое редакция