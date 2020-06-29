Компании и ИП, распространяющие рекламу любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, рискуют попасть на новый налог.

Откуда они такие берутся?

Госдума рассмотрит проект закона о ставке сбора в размере 5% от дохода, полученного за распространение рекламы. Таксу могут вписать в Налоговый кодекс. А средства направить на гуманитарную помощь – пострадавшим в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в лечении.

Давайте, други, прекратим покупать подписки без рекламы и переключать каналы во время рекламной паузы.

Дадим депутатам шанс испытать гордость за их достойный труд. Ибо налогов мы платим мало, а зомбоящик есть у каждого.

Про любимых из другого здания

Налоговики блокируют ЭЦП, но не предъявляют никаких претензий. Коллеги говорят: так ловят номиналов.

Креативно, да? Если разбираешься, бегаешь по кабинетам налоговой с горящей ж…, значит нормальный директор нормальной фирмы.

И еще местный тренд – инспекторы доказывают схемы снимками со спутника.

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От кого и как защищать финансовые операции?

Как защищать инструменты управления счетами компании? Зарегистрироваться

Потом не говорите, что мы вас не предупреждали

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