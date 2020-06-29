Компании и ИП, распространяющие рекламу любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, рискуют попасть на новый налог.
Откуда они такие берутся?
Госдума рассмотрит проект закона о ставке сбора в размере 5% от дохода, полученного за распространение рекламы. Таксу могут вписать в Налоговый кодекс. А средства направить на гуманитарную помощь – пострадавшим в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в лечении.
Давайте, други, прекратим покупать подписки без рекламы и переключать каналы во время рекламной паузы.
Дадим депутатам шанс испытать гордость за их достойный труд. Ибо налогов мы платим мало, а зомбоящик есть у каждого.
Про любимых из другого здания
Налоговики блокируют ЭЦП, но не предъявляют никаких претензий. Коллеги говорят: так ловят номиналов.
Креативно, да? Если разбираешься, бегаешь по кабинетам налоговой с горящей ж…, значит нормальный директор нормальной фирмы.
И еще местный тренд – инспекторы доказывают схемы снимками со спутника.
Вебинар «Как не потерять деньги при кибератаках на бухгалтерию?» 30 июня в 12:00
Информация о финансовых сделках компании, банковских счетах и движении средств и людях, управляющих счетами, является желанной добычей для хакера и может быть использована для хищений средств со счета компании.
На вебинаре специалист Центра Компетенций «Электронное Облако» расскажет самые показательные кейсы, когда компании теряли свои деньги при кибератаках на бухгалтерию и поделится способами избежать такие потери. Вы узнаете:
- Какие вектора угроз на бухгалтерию существуют?
- От кого и как защищать финансовые операции?
- Как защищать инструменты управления счетами компании?
Потом не говорите, что мы вас не предупреждали
- Директорам в России лучше вообще не иметь имущества;
- Можно получить апрельскую субсидию, если пропустили сроки;
- Можно выбить из страховой деньги, если погасили автокредит досрочно;
- Затянитесь – правила работы с маркированными сигаретами и прочим дымящим объяснил Честный знак.
Ваша два раза не повторяет редакция