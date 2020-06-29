Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Новый налог компаний и ИП – 5 % от дохода с рекламы

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Компании и ИП, распространяющие рекламу любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, рискуют попасть на новый налог.

Откуда они такие берутся?

Госдума рассмотрит проект закона о ставке сбора в размере 5% от дохода, полученного за распространение рекламы. Таксу могут вписать в Налоговый кодекс. А средства направить на гуманитарную помощь – пострадавшим в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в лечении.

Давайте, други, прекратим покупать подписки без рекламы и переключать каналы во время рекламной паузы.

Дадим депутатам шанс испытать гордость за их достойный труд. Ибо налогов мы платим мало, а зомбоящик есть у каждого. 

Про любимых из другого здания 

Налоговики блокируют ЭЦП, но не предъявляют никаких претензий. Коллеги говорят: так ловят номиналов. 

Креативно, да? Если разбираешься, бегаешь по кабинетам налоговой с горящей ж…, значит нормальный директор нормальной фирмы. 

И еще местный тренд – инспекторы доказывают схемы снимками со спутника

Вебинар «Как не потерять деньги при кибератаках на бухгалтерию?» 30 июня в 12:00

Информация о финансовых сделках компании, банковских счетах и движении средств и людях, управляющих счетами, является желанной добычей для хакера и может быть использована для хищений средств со счета компании.

На вебинаре специалист Центра Компетенций «Электронное Облако» расскажет самые показательные кейсы, когда компании теряли свои деньги при кибератаках на бухгалтерию и поделится способами избежать такие потери. Вы узнаете:

  • Какие вектора угроз на бухгалтерию существуют?
  • От кого и как защищать финансовые операции?
  • Как защищать инструменты управления счетами компании?

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Потом не говорите, что мы вас не предупреждали 

Ваша два раза не повторяет редакция

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