Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Новый способ выплаты физлицам. Важное про отчетность за 2 квартал

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Теперь по системе быстрых платежей можно переводить деньги и от компаний.

Будущее наступило

Компании уже могут выплачивать физлицам деньги по номеру мобильного. По системе быстрых платежей деньги приходят мгновенно

С 1 числа 

Вот и отчетность за 2 квартал тут как тут, хотя многие еще не отошли после пандемии коронавируса.

Для вас помощники: календари, советы коллег по сдаче отчетности по всем режимам и платежам.

А вот примеры оформления отчетности для компаний, которых освободили от обязательных платежей.

Вы, кстати, в курсе, что налоговики снова вправе проводить проверки, взыскивать долги и принимать обеспечительные меры. 

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Каким продавцам с 1 июля запрещен ЕНВД.

Ну такоэ 

Большинство россиян поддержали изменения в Конституцию. За поправки проголосовало почти 80% избирателей. Это когда в соцсетях все против, а по статистике – за. Президент доволен и благодарен. 

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