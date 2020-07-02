«Ночной бухгалтер». Новый способ выплаты физлицам. Важное про отчетность за 2 квартал

Теперь по системе быстрых платежей можно переводить деньги и от компаний.
Будущее наступило
Компании уже могут выплачивать физлицам деньги по номеру мобильного. По системе быстрых платежей деньги приходят мгновенно.
С 1 числа
Вот и отчетность за 2 квартал тут как тут, хотя многие еще не отошли после пандемии коронавируса.
Для вас помощники: календари, советы коллег по сдаче отчетности по всем режимам и платежам.
А вот примеры оформления отчетности для компаний, которых освободили от обязательных платежей.
Вы, кстати, в курсе, что налоговики снова вправе проводить проверки, взыскивать долги и принимать обеспечительные меры.
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Каким продавцам с 1 июля запрещен ЕНВД.
Ну такоэ
Большинство россиян поддержали изменения в Конституцию. За поправки проголосовало почти 80% избирателей. Это когда в соцсетях все против, а по статистике – за. Президент доволен и благодарен.
На иностранные курорты уже продают билеты, хотя наши границы еще на замке. Вот какие страны готовы принять нас с вами.
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Ваша рОботящая, но нежелезная редакция