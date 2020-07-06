«Ночной бухгалтер». На профилактику коронавируса начинают давать деньги. Новые 15 тыс. и 6,5 тыс. на каждого работника

Для получения субсидии надо будет подать заявление в налоговые органы с 15 июля по 15 августа.

Опять только избранным

Сегодня опубликовано новое постановление о субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавируса. Это разовая субсидия, которую дадут субъектам МСП: компаниям и ИП. Но не всем, а только представителям некоторых отраслей. К примеру, фитнес-залам, детсадам. Зато отчитываться и возвращать ничего не нужно.

А вот история о том, как одна компания деятельность не ведет, а субсидию получила. Теперь боится.

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