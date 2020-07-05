Как и за что теперь блокируют счета ИП. Календарь отчетности за 2 квартал. Неделя на «Клерке»

Что будет, если ИП переведет с расчетного счета на личную карту 97 % дохода? Кстати, совсем не обязательно, что заблокируют. Выпытали у банка все про блокировку счетов предпринимателей. И еще помогаем вам ничего не забыть в предстоящей сдачи отчетности. Главное за неделю на «Клерке».

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«Ночной бухгалтер»

За 29 июня: Новый налог компаний и ИП — 5 % от дохода с рекламы;

За 30 июня: Про что Путин не сказал в своем обращение, а мы ждали;

За 2 июля: Новый способ выплаты физлицам. Важное про отчетность за 2 квартал;

За 3 июля: Любые операции от 600 тыс. рублей — под жесткий контроль.

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