«Ночной бухгалтер». В собственности несколько квартир – автоматом налог от сдачи в наем. Новая старая технология ФНС

ИФНС располагает сведениями о получении вами доходов от сдачи в наём недвижимого имущества.
Где-нибудь да выстрелит
Налоговая запугала (и оскорбила) владельцев нескольких квартир. Людям приходят уведомления, что к 30 июля надо заплатить налог от сдачи жилья в аренду. Есть вторая квартира – налоговая, не разбираясь, шлет инструкцию, как заполнять декларацию и куда платить налог. Получают записульки даже те, кто впустил в квартиру родственников или делит с ними долю. Законность, этичность? Не, не слышали.
Поправки «ППП»
Путин поручил подготовить срочно поправки в Налоговый кодекс – повышенный НДФЛ, пониженные взносы, отмена налога на прибыль.
Это еще когда, а сегодня окончательно принят закон, который изменяет правила судебного взыскания с компаний и ИП штрафов ПФР. Ура, пенсионщики теперь будут ждать, когда накапает 3 тыс. рублей, и прекратят беспокоить вас и суды копеечными исками.
Подумать о вечном
В этот раз будет психологическая подборка, ложитесь поудобнее, слева пуфиг, подушку под голову берите любую.
- Для беспокоящихся отменой ЕНВД и прочих: стоит ли сейчас думать о дроблении? Или есть другие варианты не утонуть в налогах?
- Все еще не разобрались с маркировкой? Долой фрустрацию, поможем быстро въехать. Прочтите, и непреодолимое препятствие покорится вашей воле.
- «Понимаете доктор, работодатель заставляет работать, а я не хочу заболеть. Что делать?». Психолого-юридическая консультация.
Ну и в тему: как получить субсидию на профилактику от коронавируса.
Ваша не помешало бы, но жалко денег на психолога редакция