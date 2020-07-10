«Ночной бухгалтер». В собственности несколько квартир – автоматом налог от сдачи в наем. Новая старая технология ФНС

ИФНС располагает сведениями о получении вами доходов от сдачи в наём недвижимого имущества.

Где-нибудь да выстрелит

Налоговая запугала (и оскорбила) владельцев нескольких квартир. Людям приходят уведомления, что к 30 июля надо заплатить налог от сдачи жилья в аренду. Есть вторая квартира – налоговая, не разбираясь, шлет инструкцию, как заполнять декларацию и куда платить налог. Получают записульки даже те, кто впустил в квартиру родственников или делит с ними долю. Законность, этичность? Не, не слышали.

Поправки «ППП»

Путин поручил подготовить срочно поправки в Налоговый кодекс – повышенный НДФЛ, пониженные взносы, отмена налога на прибыль.

Это еще когда, а сегодня окончательно принят закон, который изменяет правила судебного взыскания с компаний и ИП штрафов ПФР. Ура, пенсионщики теперь будут ждать, когда накапает 3 тыс. рублей, и прекратят беспокоить вас и суды копеечными исками.

Подумать о вечном

В этот раз будет психологическая подборка, ложитесь поудобнее, слева пуфиг, подушку под голову берите любую.

Ну и в тему: как получить субсидию на профилактику от коронавируса.

Ваша не помешало бы, но жалко денег на психолога редакция