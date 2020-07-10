Все еще не разобрались с маркировкой? Долой фрустрацию, поможем быстро въехать

С 1 июля обязательной стала маркировка очередных групп товаров: лекарств, обуви и табака. Участвуют в процессе все — производители, оптовики, розничные торговцы, перевозчики, импортеры в том числе. Вы полностью подготовились к этому событию, разобрались зачем и как нужно что-то там маркировать?

Если ответ «нет», то ниже наш короткий ликбез. Он подготовлен в первую очередь для представителей малого бизнеса. Мы знаем как вы цените свое время, поэтому рассказываем обо всем просто и без воды.

Нам что, кодов мало?!

Да, вполне логичный вопрос. Если на товарах и так есть штрих-коды, зачем понадобились еще какие-то марки. На самом деле штрих-код служит для упрощения учета товара в магазине, сети, отдельной организации, а маркировка наносится с целью глобального учета и контроля. Для государства плюс в сокращении доли контрафакта и легализации продаж.

Но нас волнует, что дает маркировка бизнесу:

Упрощение процессов перемещения товара. Это означает, что, например, таможенное оформление будет проходить быстрее. По крайней мере так планируется, все-таки активно система заработает только сейчас.

Приемка и продажа оптом и в розницу тоже будет проще.

Больше информации. Data Matrix Code, который наносится на упаковки или сам товар, представляет собой черно-белый квадрат, похожий на знакомый большинству QR-код, он содержит данные о производителе и самом товаре — состав, размер и т.п. Если вы поставляете брендовые товары это обезопасит от покупки подделки.

Обмен с участниками цепочки электронными документами. Хороший способ наконец договориться с клиентами и поставщиками об ЭДО (электронном документообороте). Это проще и удобнее, чем привычная передача бумажных накладных. Ничего не теряется, УПД — документ, объединяющий накладную и счет-фактуру — поступает вовремя, что очень важно для плательщиков НДС (бухгалтеры поймут).

Можно подключить ЭДО прямо сейчас, это просто. Электронный документооборот только часть целого комплекса услуг, читайте дальше и узнаете, как получить маркировку «под ключ».

Аналитика продаж и остатков. Даже ИП стараются заниматься хоть какой-то логистикой. Это значит — управляют потоком товаров с целью оптимизации издержек при доставке, обеспечивают актуальные складские остатки.

Проще говоря — в ассортименте должны быть востребованные товары с наименьшей себестоимостью, чтобы можно было управлять ценами, к примеру предлагать покупателям скидки.

Уверенность в качестве и производителе. Если поставщик в системе, то вы знаете, что это не подпольная фабрика имени И.И. Версача шлет вам туфли, а реальный и легальный партнер, отвечающий за качество. Если вы сами — производитель, то это способ заявить о себе покупателям, создать положительный имидж. Кстати о нем.

Доверие клиентов. С помощью специального приложения для телефона, любой желающий сможет считать код и посмотреть есть ли товар в системе и соответствует ли описание в приложении ценнику в магазине или коробке.

Для продавцов, работающих с молодежью (брендовая обувь, табачная продукция) важно не отставать от тренда, ведь в первую очередь смартфоны из рук не выпускает их целевая аудитория.

Для малого бизнеса перемены непривычные, с другой стороны он намного гибче и быстрее реагирует на нововведения. Пока крупные компании раскачаются, предприниматели уже посчитают прибыль от продаж.

О какой системе речь?

О системе «Честный ЗНАК» (оператор — Центр развития перспективных технологий). Она объединяет все данные по маркированной продукции, в нее вносятся сведения о ввозе товаров, перемещении внутри страны и продаже конечному потребителю. В целом схема работы такая:

Производитель маркирует товары, вносит сведения в ЧЗ, передает УПД оптовику, тот в свою очередь вносит данные в систему и продает товар в розничные точки, также предоставив УПД в электронном виде, магазин реализует товар покупателю, выдает ему чек онлайн-кассы, информация из которого через оператора фискальных данных (ОФД) попадает опять же в ЧЗ.

?Кто и в какие сроки с 1 июля 2020 года передает сведения в систему (оборот немаркированных изделий с этого дня запрещен, если не указано иное):

Табак

Производитель наносит уникальный код Data Matrix на все табачные изделия. Поставляет товар, сопровождая его передачу УПД через систему ЭДО. Розничные точки фиксируют продажи (выбытие из оборота продукции) и передают данные в систему маркировки. Отправка данных в ЧЗ — не реже раза в месяц. Существует альтернативная табачная продукция — сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. С 1 июля 2020 года запрещено их производство и импортирование, обязательно нужно вносить оптовые и розничные продажи в систему (при помощи УПД и кассовых чеков). Для розничных продавцов, не успевших продать сигареты или папиросы до 1 июля, сделана небольшая поблажка — допускается хранение и транспортировка такой продукции без марок, а промаркировать их можно до 31 декабря 2020 года.

Лекарства

Та же схема, но в системе «Честный ЗНАК» зарегистрированы медучреждения и дистрибьюторы. Аптеки при отпуске лекарств отправляют сведения о продаже при пробитии чека и направлении данных в ОФД, данные передаются в том числе при 100% скидке на препараты. Медицинские учреждения, производящие бесплатный отпуск лекарств по рецептам получают регистраторы выбытия от оператора (ЦРПТ) бесплатно и фиксируют выдачу лекарств. Отправка данных в ЧЗ — не менее, чем раз в 5 дней .

Обувь

Маркировка и все этапы такие же, как для лекарств и табака, с той разницей, что обувь, купленную до 1 июля 2020 года можно промаркировать до 1 сентября 2020, при условии, что сохранены подтверждающие дату приобретения документы (не важно электронные или бумажные). Продавать такую обувь без нанесенного кода уже нельзя! Отправка данных в ЧЗ — не реже раза в месяц.

Сколько стоит это удовольствие?

В системе «Честный ЗНАК» передача прав на товар осуществляется при помощи ЭДО.

Что нужно:

Доступ с любого устройства. Используется вход через браузер.

Электронная подпись, выданная любым Удостоверяющим Центром.

Что дает:

Моментальная загрузка документов.

Роуминг с ведущими операторами ЭДО.

Соблюдение законодательства в части передачи документов по маркированным товарам.

Готовое решение по документообороту мы представили в начале, но приобретение отдельного сервиса не решает всех задач. А их, как вы поняли, много. Поэтому мы собрали весь комплекс услуг (так проще и дешевле):

Усиленная квалифицированная электронная подпись. Нужна для ЭДО и работе в системе «Честный ЗНАК». Цена зависит от выбранного тарифа — 2000 рублей «Базис» или 5000 рублей «Универсальный», разница в функционале использования подписи. Настройка и обновление (перепрошивка) кассового оборудования для передачи данных из чека в ЧЗ через ОФД. «Калуга Астрал» в тройке ведущих операторов, мы участвовали в эксперименте по внедрению онлайн-касс, так что опыт и техподдержка у нас прокачанные. Настроим, обновим кассовое и товароучетное ПО для корректной работы с маркированной продукцией. Электронный документооборот для обмена УПД между контрагентами. Входящие документы — бесплатно , исходящие от 5 рублей за сообщение (счет-фактура два документа к ней, например, накладная и счет). Онлайн-касса и 2D-сканер для считывания кодов маркировки с товара. Цена зависит от модели .

Сравните стоимость сервисов и размеры штрафов за нарушения. Например, продажа товаров без маркировки обойдется ИП до 10 000 рублей, а организации до 300 000 рублей. Кажется, цифры говорят сами за себя.

А что с импортом?

Перед ввозом в страну товаров из-за рубежа нужно их промаркировать.Что касается лекарств, уже примерно 80% производителей, заинтересованных в поставках препаратов в Россию зарегистрировались в системе.

Чтобы передать зарубежному партнеру коды маркировки, обменяться УПД и внести в систему данные вовремя, используйте решение Маркировка «под ключ» от Калуга Астрал. В него включены:

Получение и отправка УПД

Сверка кодов из УПД с кодами на товаре

Передача сведений о маркированной продукции в «Честный ЗНАК»

Заказ, контроль и учет кодов маркировки

Своевременная маркировка производителем или поставщиком из-за рубежа товаров избавит от проблем с таможней. Уже в июне 2020 года Федеральная таможенная служба вместе с Центром развития перспективных технологий завершили организацию системы обмена информацией. Теперь процесс растаможки ввозимых товаров, подлежащих маркировке, выглядит так:

В таможенную декларацию вносятся сведения о кодах маркировки. Представитель ФТС обрабатывает декларацию, автоматически отправляет запрос в «Честный ЗНАК». ЧЗ в ответ передает информацию о владельце, производителе, статусе кода и так далее. Получив сведения, ФТС сверяет данные. Вы получаете на руки декларацию и подаете в систему маркировки сведения о ввозе. «Честный ЗНАК», получив данные отправит запрос в ФТС, чтобы подтвердить реквизиты декларации. Если все в порядке, то товар вводится в оборот.

Вы можете заранее отправить сформированные системой коды поставщику из другой страны, он нанесет их на упаковку или товар или сами промаркируете продукции, поместив ее под процедуру таможенного склада (т.е. товар будет находится на таможне, пока вы его не подготовите к ввозу по всем требованиям закона).

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