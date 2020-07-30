«Ночной бухгалтер». Проблем с приемом деклараций станет больше?

Появятся новые основания для признания деклараций недействительными.

Если подготовленный правительством законопроект примут (а его примут, не сомневайтесь), то налоговые декларации с арифметическими ошибками будут считаться несданными.

Про Марьиванну и троянского коня

Признавайтесь, что у вас было в школе по математике? Теперь придется вспомнить. Марьиванна была права!

Очередной Троянский конь от законодателей. Проект поправок в НК шокировал юристов.

Если вы сдадите декларацию, а при камералке в ней найдет арифметические ошибки, считается, что вы декларацию не сдали.

На исправление будет максимум пять дней. Есть и другие детали.

Еще один кот в мешке. Наши читатели столкнулись с настоящим «троянским конем» от ФНС . Говорят, что получают от налоговой простое письмо по ТКС, а при открытии выясняется, что это требование предоставить документы. И в ИФНС улетает отметка о получении. Норм, да?

И наконец, проблемы назревают еще и от фальшивых налоговиков: мошенники отправляют почтовые рассылки, где под видом ФНС просят заполнить важные документы и отправить их в некое Главное Управление ФНС (нет, такой организации не существует).

Выпускники 2020 получат работу. И не только

Впрочем, хорошие новости мы тоже нашли — на рынке труда. ОНФ (общероссийский народный фронт, если вы забыли) предложил выплачивать работодателям денежные поощрения — если они трудоустроят выпускников этого года. Субсидию до трех МРОТ можно будет получить, если выпускник пришел на стажировку и остался работать в компании не меньше одного года.

Если вдруг вы тоже выпускник и решили стать бухгалтером, то вот тут, кстати, мы рассказываем об этой профессии. Рассказываем обо все и не только для новичков.

А для самых любознательных сейчас еще и супер-акция: за любой курс в «Центре обучения «Клерка» можно заплатить наполовину меньше (и даже за подписку на «Клерк.Премиум»). Завтра последний день акции — аргумент, чтобы поторопиться!

И наконец, если вам интересны новые технологии, то 6 августа пройдет вебинар «Программные роботы-ассистенты — новый тренд в автоматизации работы бухгалтера». Приглашаем познакомиться с новой революционной технологией. Программные роботы выступают ассистентами бухгалтеров и помогают сэкономить 70% времени бухгалтера. Расскажем, как значительно ускорить обработку первичных документов, консолидировать данные подразделений, проводить сверки, контролировать расхождения и другое. Всем участникам — 10% скидка на лицензию робота. Зарегистрироваться!

К слову о трудоустройстве. На некоторых (особо вредных) производствах, где нужно психиатрическое освидетельствование, оно теперь будет проходить по-новому.

Но кажется, веское слово психиатра иногда нужно не только на вредном производстве. Тогда будет меньше историй, где все московские отделения Сбербанка проверяют на минирование, о котором сообщил какой-то шутник.

Спойлер: все закончилось благополучно. Как и весь этот непростой четверг.