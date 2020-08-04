«Ночной бухгалтер». Хорошие новости для новых ИП

Мы сегодня душки! Ибо каникулы продлевают! Не школьные, конечно, а налоговые — для впервые зарегистрированных ИП. По этому поводу в редакции такое солнечное настроение, что даже старые добрые мультфильмы смотреть захотелось.

В предприниматели пойду, пусть меня научат

Федеральный закон № 477-ФЗ изменили в пользу индивидуальных предпринимателей. Теперь те из них, кто применяет упрощенку или патентную систему налоообложения, смогут пользоваться налоговыми каникулами целых 3 года (до поправок эта возможность отменялась с 21 года).

Для тех, кто хочет открыть свое дело, но стать ИП пока не готов, тоже есть хорошие новости: к режиму самозанятых присоединились еще три региона России.

С НПД, конечно, проще, но тоже есть детали. Например, в отношениях с банками.

От каждого по способностям, каждому по закону

Помните этот старый как мир лозунг? Авторы идеи введения закона о зарплате, видимо, тоже. Потому что считают, что МРОТа в нашей стране мало, и любая зарплата должна регулироваться на официальном уровне.

В том числе и плата за удаленную работу, с наступлением которой (какая неожиданность!) продолжительность рабочего дня увеличилась.

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Ох уж эти шутки про возраст

А если у вас «то лапы ломит, то хвост отваливается», и вы уже достигли 40 лет, то имеете полное право хоть сейчас пойти на медосмотр и не потерять это время из зарплаты.

Правда, всего на один день — но такой закон уже подписан.

Постскриптум

Оптимизм — лучшее лекарство от всех бед. Поэтому так хороши цели развития всей страны до 2030 года: разбираемся, какие.

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