Один из наших читателей — ИП — получил отказ в перечислении ему субсидии как пострадавшей отрасли. Причина отказа — указание личной дебетовой карты. Это законно?

Нет расчетного счета — нет и субсидии

Именно так рассудила налоговая в ситуации с нашим ИП, которой он поделился с коллегами. Заявление подал, субсидию не получил. Налоговики ответили: получить субсидию можно только на расчетный счет ИП, никак иначе.

Правда, при ближайшем рассмотрении выясняется: во-первых, закон не обязывает ИП открывать расчетный счет. А во-вторых, очень многие другие ИП получили помощь от государства именно на личные карты. Так что отказ можно и нужно оспорить.

Как сейчас помогает российскому бизнесу государство? Сделали небольшой обзор об этом. Спойлер: дела не очень хороши, но не всё потеряно.

Но как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, поэтому на Клерке стартовал бесплатный онлайн-курс по управленческому учету. Автор курса — Ольга Головина, финансовый директор и консультант с пятнадцатилетним стажем. Она не только рассказывает об управленческом учете, но и обучает его внедрению на понятных примерах. Вы научитесь составлять финансовые модели, правильно считать прибыль и не допускать кассовых разрывов. Обучение проходит онлайн в удобное для вас время. После прохождения курса выдается именной сертификат. Зарегистрироваться

О, дивные новые выплаты

С 2021 года прямые выплаты из ФСС внедрят еще в 8 регионах. Цель проекта — гарантировать выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством напрямую, независимо от положения работодателя.

А выплату северных надбавок к зарплате могут распространить и на удаленных сотрудников. Этот вопрос сейчас обсуждают в Госдуме.

К слову, об электронных трудовых книжках: вы знаете, как можно будет на них посмотреть? Как раз сегодня мы опубликовали гайд про это на «Клерке».

Казалось бы, причем тут Турция

Помните, мы много говорили про туристический кэшбэк за туры по России в этом году? Так вот, аттракцион невиданной щедрости всё-таки стартует. В конце лета — с 21 по 28 августа. Между строк заметим, что даже самые лютые банки обычно щедрее.

Поэтому многие (смелые) россияне перестали надеяться на эту программу — и улетели в Турцию с первым же рейсом в Анталью из Москвы после открытия границы.

А вы будете ждать кэшбэк?

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Ваша пока не мечтающая о Турции редакция