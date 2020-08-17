«Ночной бухгалтер». Что там с РСВ и среднесписочной? Да все опять поменяли!

ФНС вносит изменения в форму расчета по страховым взносам.

Праздничное

Пока родителям школьников по-прежнему не стоит рассчитывать на выходной 1 сентября (Голикову просят, но «мамочки, имейте совесть»), и вообще всем – на выходной 31 декабря, вечный праздник лишь у бухгалтеров.

РСВ опять поменяют. Они думают, вам это в кайф. Скоро в РСВ всем работодателям показывать среднесписочную. Отдельный отчет отменили, но зато увеличили частоту. Есть и другие поправки.

А еще сегодня праздник в редакции: наш главред Марина Снеговская отмечает день рождения. Сегодня Марина уходит с работы пораньше.

Анекдот про погоду

Два бывших мужа – это не коллекция. ЭТО НЕУРОЖАЙ! Вот такой странный заход для важной статьи «Топ-5 онлайн-касс для маркировки».

А вот коллекция самого сочного с сайта за неделю: Как не сдать себя и компанию на допросе в налоговой. Неделя на «Клерке».

Какие статьи УК могут грозить бухгалтеру даже в белой компании?

Как эволюционировал Бумажный НДС?

Зачем из России выводят деньги и через какие инструменты? Читайте об этом в журнале команды НДС Минус. Хотите получать практические знания по налогам и бухучету? Переходите в блог ребят из НДС Минус: https://clc.am/ndsminus_blog.

Отпускное

Август заканчивается, бухгалтеры догуливают отпуска.

Да не выдумываем мы, видим по форуму, что затишье в кабинетах. Вот пара горячих обсуждений для тех, кто попой на шезлонге, а мыслями на работе.

Как определить количество неиспользованных дней отпуска при увольнении сотрудника. На примере бухгалтерской программы БухСофт.

📌 Реклама

Ваша однорукая редакция