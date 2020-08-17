«Ночной бухгалтер». Что там с РСВ и среднесписочной? Да все опять поменяли!

ФНС вносит изменения в форму расчета по страховым взносам.
Праздничное
Пока родителям школьников по-прежнему не стоит рассчитывать на выходной 1 сентября (Голикову просят, но «мамочки, имейте совесть»), и вообще всем – на выходной 31 декабря, вечный праздник лишь у бухгалтеров.
РСВ опять поменяют. Они думают, вам это в кайф. Скоро в РСВ всем работодателям показывать среднесписочную. Отдельный отчет отменили, но зато увеличили частоту. Есть и другие поправки.
А еще сегодня праздник в редакции: наш главред Марина Снеговская отмечает день рождения. Сегодня Марина уходит с работы пораньше.
Анекдот про погоду
Два бывших мужа – это не коллекция. ЭТО НЕУРОЖАЙ! Вот такой странный заход для важной статьи «Топ-5 онлайн-касс для маркировки».
А вот коллекция самого сочного с сайта за неделю: Как не сдать себя и компанию на допросе в налоговой. Неделя на «Клерке».
- Какие статьи УК могут грозить бухгалтеру даже в белой компании?
- Как эволюционировал Бумажный НДС?
- Зачем из России выводят деньги и через какие инструменты?
Читайте об этом в журнале команды НДС Минус. Хотите получать практические знания по налогам и бухучету?
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Отпускное
Август заканчивается, бухгалтеры догуливают отпуска.
Да не выдумываем мы, видим по форуму, что затишье в кабинетах. Вот пара горячих обсуждений для тех, кто попой на шезлонге, а мыслями на работе.
Как определить количество неиспользованных дней отпуска при увольнении сотрудника. На примере бухгалтерской программы БухСофт.
Ваша однорукая редакция