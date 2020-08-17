Как не сдать себя и компанию на допросе в налоговой. Неделя на «Клерке»

Советы практикующего налогового адвоката бухгалтерам и другое полезное в недельном обзоре от «Клерке».

Темы недели

1. Мораторий на проверки закончился, веселое общение с ревизорами возвращается:

2. Вам не кажется, что давно не меняли отчетность?

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«Ночной бухгалтер»

За 10 августа: Право имею, закон не нарушил, но в субсидии отказали. Новая придирка к ИП;

За 11 августа: Не платите из своего кармана за маски и антисептики. Еще пять дней можно всё покупать за счет государства;

За 12 августа: Каникулы взять можно, но не всем. Почему банки отказываются слушать ЦБ;

За 13 августа: В отчетность вводят код ВИРУС. Будут отмечать переболевших?

За 14 августа: Требуют ли наши сердца перемен? Форму 6-НДФЛ радикально изменят.

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1. ПФР объяснил, как считается августовская прибавка к пенсии работающих пенсионеров.

2. Размер пособий на детей от 3 до 7лет хотят удвоить.

3. Разработали правила технической эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме.

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