Надо будет собирать сведения от работников и в трехдневный срок передавать их в ФСС.

Старый мем

Нельзя просто так взять и достать сведения о работниках через межведомственные каналы. Надо придумать новый отчет, который обязаны готовить бухгалтеры, ограничить срок подачи и штрафиком шлифануть всю эту историю.

Приняли работника – подайте сведения в ФСС, наступил новый год – сообщите, что все по-прежнему, изменилось – предупредите в ФСС… а то вдруг где-то что-то взорвется.

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Давненько не было

Ура, понедельник, можно дать обзор: Какую отчетность отменят. И как мучаться с оставшейся в 2021 году. Неделя на «Клерке».

Сдали РСВ. Год налоговая не требовала пояснения, а тут, бац. Отвечать?

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Ваша с 2,16 антителами к Ковиду редакция