Надо будет собирать сведения от работников и в трехдневный срок передавать их в ФСС.
Старый мем
Нельзя просто так взять и достать сведения о работниках через межведомственные каналы. Надо придумать новый отчет, который обязаны готовить бухгалтеры, ограничить срок подачи и штрафиком шлифануть всю эту историю.
Приняли работника – подайте сведения в ФСС, наступил новый год – сообщите, что все по-прежнему, изменилось – предупредите в ФСС… а то вдруг где-то что-то взорвется.
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Не верю, что правда?
- «Газпром» обяжут оплачивать газификацию домов. «Единая Россия» даже закладывает вполне рыночные расходы. Выкуси, Америка: отключайте нам интернет сколько хотите, а мы вот людям газ бесплатно проведем.
- Стоимость алкогольной лицензии снизится. Было 65 000, а будет 12 000 рублей (но с оговоркой).
- Будет меньше забот с больничными листами, на бумаге их вообще отменят. Но Минкульт про это еще не знает и шлепает странный проект про возврат денег за пропущенный спектакль.
Приглашаем на бесплатные онлайн-презентации от экспертов PwC на этой неделе:
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Давненько не было
Ура, понедельник, можно дать обзор: Какую отчетность отменят. И как мучаться с оставшейся в 2021 году. Неделя на «Клерке».
Сдали РСВ. Год налоговая не требовала пояснения, а тут, бац. Отвечать?
И, конечно, про вирус: Оштрафуют ли компанию за отсутствие тестов на антитела?
Ваша с 2,16 антителами к Ковиду редакция