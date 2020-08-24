Какую отчетность отменят. И как мучаться с оставшейся в 2021 году. Неделя на «Клерке»

Что было, что будет, чем сердце успокоится. Обзор недельной важности.

Темы недели

А что, год-то почти уже прошел (туда ему и дорога, если честно). Можно и о будущем подумать:

ТОП новостей

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «ИП и самозанятые: все, что нужно знать в 2020 году». Пройдет 28 августа в 11-00.

«Ночной бухгалтер»

За 17 августа: Что там с РСВ и среднесписочной? Да все опять поменяли!

За 18 августа: На детей могут выплатить еще 10 тыс. рублей. Даже если Мишустин не вернется;

За 19 августа: Сказка: о движении денег на счетах теперь надо пояснять в Главном управлении ФНС;

За 20 августа: Опять отменяют налог, который отменяют каждый месяц;

За 21 августа: Разблокировка счета будет занимать две недели. С хвостиком.