Какую отчетность отменят. И как мучаться с оставшейся в 2021 году. Неделя на «Клерке»

Что было, что будет, чем сердце успокоится. Обзор недельной важности.
Темы недели
ТОП новостей
- Налоговики общаются требованиями. Глюк программы или новая корпоративная культура?
- Мошенники рассылают фишинговые письма от имени ФНС. Не попадитесь;
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «ИП и самозанятые: все, что нужно знать в 2020 году». Пройдет 28 августа в 11-00.
«Ночной бухгалтер»
За 17 августа: Что там с РСВ и среднесписочной? Да все опять поменяли!
За 18 августа: На детей могут выплатить еще 10 тыс. рублей. Даже если Мишустин не вернется;
За 19 августа: Сказка: о движении денег на счетах теперь надо пояснять в Главном управлении ФНС;
За 20 августа: Опять отменяют налог, который отменяют каждый месяц;
За 21 августа: Разблокировка счета будет занимать две недели. С хвостиком.
ТОП постов
1
Как перестать ошибаться в отчетах?
2
Хватит бояться государственных и коммерческих закупок! Дайте зеленый свет бизнесу
3
Как правильно рассчитать и выплатить больничный в 2020 году
4
Онлайн-бухгалтерия: как вести учет и не переплачивать
5
Новая форма СТД-Р в 2020 году: заполнение сведений о трудовой деятельности, когда и как выдавать, образец заполнения
ТОП-3 статей
1
Резкого слёта с упрощёнки теперь можно избежать — рассказываем, как
2
3
Санта Барбара недели
Сериал про бухгалтера Берту Сергеевну. Серия 2. Берта уходит в отрыв. Любовный!
Да вы достали недели
Что ответить налоговикам, если они требуют документы, срок хранения по которым вышел?