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Какую отчетность отменят. И как мучаться с оставшейся в 2021 году. Неделя на «Клерке»

Что было, что будет, чем сердце успокоится. Обзор недельной важности. 

Темы недели

А что, год-то почти уже прошел (туда ему и дорога, если честно). Можно и о будущем подумать:

Обзор новинок 2021: какими будут отчеты в следующем году

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Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «ИП и самозанятые: все, что нужно знать в 2020 году». Пройдет 28 августа в 11-00. 

«Ночной бухгалтер»

За 17 августа: Что там с РСВ и среднесписочной? Да все опять поменяли!

За 18 августа: На детей могут выплатить еще 10 тыс. рублей. Даже если Мишустин не вернется;

За 19 августа: Сказка: о движении денег на счетах теперь надо пояснять в Главном управлении ФНС;

За 20 августа: Опять отменяют налог, который отменяют каждый месяц;

За 21 августа: Разблокировка счета будет занимать две недели. С хвостиком.

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