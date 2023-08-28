Сдельная форма оплаты труда: что такое, виды, примеры

Что такое сдельная система оплаты труда
Сдельная оплата труда является одной из наиболее распространенных форм оплаты труда. Она представляет собой систему вознаграждения работников, основанную на выполненной работе или произведенных товарах и услугах. Сдельная оплата труда давно привлекает внимание как работодателей, так и работников, обеспечивая баланс между мотивацией к эффективности и финансовой стабильностью.
В рамках сдельной оплаты труда заработок работника зависит напрямую от его производительности и количества выполненной работы.
Это позволяет стимулировать работников к более эффективной деятельности, поскольку они имеют возможность контролировать свой заработок в зависимости от своей работы. Кроме того, для работодателя такая система оплаты обычно связана с более точным учетом затрат.
Однако, сразу скажем, что сдельная оплата труда также сопряжена с определенными рисками. При недостаточной контролируемости работники могут стремиться к максимальному количеству, жертвуя качеством. Кроме того, данная система может быть менее подходящей в сферах, где качество и долгосрочные результаты имеют первостепенное значение.
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Принципы сдельной оплаты труда
Принцип
Описание
Принцип 1: Прямая зависимость заработка от результатов
Суть сдельной оплаты заключается в том, что заработок работника прямо связан с объемом и качеством его трудовой деятельности. Чем больше работа выполнена или продукция произведена, тем выше заработок.
Принцип 2: Прозрачность и контролируемость
Сдельная оплата труда предоставляет работникам более прозрачную картину своего заработка. Они могут легко оценить, как именно их усилия влияют на финансовую компенсацию.
Принцип 3: Индивидуальная ответственность
Сдельная оплата труда делает каждого работника более ответственным за свою производительность. Этот принцип помогает раскрывать личные потенциальные возможности работников, поскольку они понимают, что их заработок зависит от собственных усилий и умений.
Принцип 4: Адаптация к потребностям рынка
Сдельная оплата труда позволяет более гибко реагировать на изменения на рынке и потребности заказчиков. При увеличении спроса работники могут увеличить объемы производства, а при снижении спроса они могут сократить свою активность.
Принцип 5: Контроль качества
В случае сдельной оплаты труда, работники могут быть более заинтересованы в поддержании высокого качества выпускаемой продукции или предоставляемых услуг. Они понимают, что плохое качество может повлиять на их заработок, поэтому имеют стимул к поддержанию высоких стандартов.
Виды сдельной оплаты труда
Вид
Описание
Прямая сдельная система
Работник получает оплату в зависимости от объема выполненной им работы или произведенной продукции. Заработок напрямую зависит от количества и качества труда. Эта система стимулирует работника к более высокой производительности.
Сдельно-премиальная система
Помимо основной сдельной оплаты, работник может получать дополнительные премии за превышение определенных нормативов или достижение конкретных результатов. Это способствует стимуляции работников к более высокой эффективности.
Сдельно-прогрессивная система
Сдельная ставка постепенно увеличивается с ростом объема работы или производства. Эта система поощряет работников к увеличению трудовой активности и наращиванию производства.
Косвенно-сдельная система
Работник получает оплату не напрямую за выполненную работу или произведенную продукцию, а по определенным показателям, таким как выручка, прибыль или эффективность предприятия. Это позволяет работникам оказывать влияние на общие результаты компании.
Примеры расчета зарплаты
Рассмотрим примеры расчета зарплаты при каждой из этих разновидностей:
Прямая сдельная оплата
Работник выполнил 300 изделий, за каждое изделие предусмотрена оплата 10 рублей.
Итоговая зарплата: 300 изделий * 10 рублей/изделие = 3000 рублей.
Сдельно-премиальная оплата
Работник выполнил 200 изделий, за каждое изделие предусмотрена оплата 8 рублей. Также предусмотрена премия 500 рублей за выполнение плана.
Итоговая зарплата: (200 изделий * 8 рублей/изделие) + 500 рублей = 1900 рублей.
Сдельно-прогрессивная оплата
Работник выполнил 150 изделий, за каждое изделие предусмотрена оплата: за первые 100 изделий — 6 рублей, за следующие 50 изделий — 8 рублей.
Итоговая зарплата: (100 изделий 6 рублей/изделие) + (50 изделий 8 рублей/изделие) = 800 рублей.
Косвенно-сдельная оплата
Работник выполнил задание по обработке 500 деталей, за каждую деталь предусмотрена оплата 2 рубля. Также предусмотрена надбавка 20% за выполнение плана.
Итоговая зарплата: (500 деталей 2 рубля/деталь) + (500 деталей 2 рубля/деталь * 0.2) = 1200 рублей.
Как устанавливаются расценки
Сдельные расценки
При сдельной форме оплаты труда сдельные расценки чаще всего являются типовыми, например, процент от продаж или количество произведенных изделий.
Такие расценки прописываются в локальном нормативном акте или в коллективном договоре.
Для обеспечения унификации и прозрачности рекомендуется создать один локальный нормативный акт для всей организации, например, «Положение о сдельной оплате».
Отрывок из Положения о сдельной оплате:
Указание расценок в трудовом договоре
Трудовой договор должен указывать в себе на заработную плату. Форма оплаты труда также является обязательным условием трудового договора.
Для обеспечения ясности и обоснованности, рекомендуется в трудовом договоре ссылаться на локальный нормативный акт, который содержит сдельные расценки (как мы уже сказали — «Положение о сдельной оплате»).
Согласно ч. 3 ст. 68 ТК, необходимо ознакомить сотрудника с расценками под его подписью до подписания трудового договора.
Индивидуальные расценки
Если имеется множество строго индивидуальных сдельных расценок, рекомендуется указать их непосредственно в трудовом договоре или в приложении к нему. Это позволит избежать возможных претензий со стороны трудовой инспекции и обеспечит ясность в определении заработной платы.
Учет выработки при сдельной оплате
При использовании сдельной формы оплаты труда, важно вести учет выработки, чтобы обеспечить справедливость и прозрачность расчетов по заработной плате. Учет выработки помогает контролировать выполнение норм и стимулировать работников к повышенной производительности.
Первичные документы играют ключевую роль в этом процессе, так как они фиксируют информацию о количестве и качестве выполненных работ, расценках за единицу и другие важные данные.
Используйте первичные документы, к примеру: наряд на сдельную работу, маршрутный лист, ведомость учета выполненных работ и другие. В этих документах отражается количество и качество выполненной работы, расценки за единицу и т. д.
Также для обеспечения корректного начисления заработной платы по сдельной системе, организации используют следующие первичные документы, в частности:
Отрасль деятельности
Пример первичного документа
Дополнительные сведения
Автомобильный транспорт
Путевые листы
Постановление Госкомстата от 28.11.1997 № 78
Строительство
Рапорты о работе строительных машин
Постановление Госкомстата от 28.11.1997 № 78
В этих документах детально отражается количество выполненных работ, используемые расценки за единицу, а также другие сведения, необходимые для правильного расчета заработной платы.
Трудовой договор при сдельной оплате
При разработке образца трудового договора со сдельной оплатой труда следует учесть следующие моменты:
Установление расценок за единицу
На практике расценки работодателем утверждаются приказом об установлении на предприятии расценок за изготовленную единицу продукции (иную операцию или работу, услугу) либо в ином локальном акте.
Особенности оплаты труда в праздничные дни
Если в расчетном месяце выпадают нерабочие праздничные дни, работодатель обязан выплатить работнику дополнительное вознаграждение.
Порядок и размер доплаты фиксируются в трудовом договоре или в локальном акте. Дополнительное вознаграждение является частью оплаты труда, согласно ч. 3 ст. 112 ТК.
Если у работодателя установлен сменный график работы, включая ночные смены, дополнительное вознаграждение за работу в праздничные дни не выплачивается. В этом случае работодатель обязан оплатить работу в ночное время и праздничный день.
Фрагмент трудового договора при сдельной оплате труда:
Акт выполненных работ по срочному договору
Для расчета заработной платы сотруднику, работающему по срочному договору, используется акт по форме № Т-73, утвержденный постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1. Рассмотрим пример расчета зарплаты на основе этого акта:
Пример расчета зарплаты по акту формы № Т-73
Сотрудник Иванов Иван Иванович, работающий по срочному договору, выполнил следующую работу:
Наименование работ
Единица измерения
Количество
Цена за единицу
Сумма
Сборка изделий
шт.
100
10 рублей
1000 рублей
Пайка деталей
шт.
50
8 рублей
400 рублей
Тестирование
шт.
30
12 рублей
360 рублей
Итоговая сумма: 1000 рублей + 400 рублей + 360 рублей = 1760 рублей.
Составленный акт по форме № Т-73 учитывает выполненную работу, единицы измерения, количество выполненных операций и расчет итоговой суммы. Этот акт является основой для начисления заработной платы сотруднику по срочному договору.
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Выводы
№
Вывод
1
Сдельная оплата труда зависит от объема выполненной работы.
2
Расценки за единицу работы устанавливаются в локальных актах.
3
Расценки могут быть типовыми или индивидуальными.
4
Для начисления зарплаты необходимо вести учет выработки.
5
Применяются первичные документы: наряд, маршрутный лист и др.
6
Существуют унифицированные формы документов для отраслей.
7
Оплата труда в праздничные дни может предусматривать доплаты.
8
Дополнительное вознаграждение за праздничные дни является частью оплаты труда.
9
Сменный график работы может влиять на оплату в праздничные дни.
10
Сдельная оплата труда требует соблюдения учетных процедур.