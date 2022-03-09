Ночной труд работников: как оформить и оплатить

Работодатель привлекает сотрудников к работе в ночное время, чтобы достичь определенных целей. Таковыми могут быть более высокие экономические результаты, обеспечение непрерывности производственного процесса или круглосуточный контроль над работой оборудования. Но учитывая особенности человеческого организма, социальные, этические и другие аспекты жизни, в РФ законодательно установлены ограничения, лишь при учете которых можно использовать ночную работу.

Какая работа считается занятостью в ночное время

Ночные часы работы согласно ч. 1 ст. 96 Трудового кодекса включают в себя период с 22:00 до 06:00. Трудовая деятельность в это время считается работой в ночное время.

Если смена сотрудника начинается в 18:00 и заканчивается в 06:00, а обеденный перерыв установлен с 23:00 до 24:00, то ночным считается время его работы с 22:00 до 23:00 и с 24:00 до 06:00.

Продолжительность работы в ночное время

Обычно ночное время работы (ночная смена) сокращается на один час. Это объясняется, прежде всего, биологическими причинами: труд ночью наиболее тяжелый с точки зрения самочувствия работника, его привыкания к такому режиму сна и бодрствования. В эту смену особенно чувствуется усталость, и увеличиваются ошибки при выполнении работ. Отрабатывать сотруднику сокращенный час потом не придется (ч. 2 ст. 96 ТК).

Но есть работники, на которых такое правило не распространяется. А в определенных законодателем случаях ночная и дневная работа или смена должны быть одинаковой продолжительности (ч. 4 ст. 96 ТК):

специально принятым для того, чтобы трудиться ночью . Это может быть ночной сторож или дежурный. Коллективным договором для таких сотрудников могут устанавливаться иные условия продолжительности работы в ночное время (ч. 3 ст. 96 ТК);

. Это может быть ночной сторож или дежурный. Коллективным договором для таких сотрудников могут устанавливаться иные условия продолжительности работы в ночное время (ч. 3 ст. 96 ТК); тем, у кого рабочее время по закону сокращено. Это касается несовершеннолетних, инвалидов, сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, и некоторых других категорий работников.

Сотрудникам, которые трудятся по сменному графику в режиме 6-дневной рабочей недели с одним выходным днем, устанавливается одинаковая продолжительность работы или смены в дневное и ночное время. Такой порядок может быть установлен и в связи с непрерывным производственным процессом или в других случаях, когда это необходимо условиями труда (ч. 4 ст. 96, ч. 1 ст. 100, ч. 1 ст. 103 ТК). Конкретный список таких работ может быть определен в коллективном договоре или локальном нормативном акте на предприятии (ч. 4 ст. 96 ТК).

Кого нельзя привлекать работе в ночное время

К работе в ночное время не допускаются:

беременные женщины;

несовершеннолетние, кроме спортсменов в установленных законом случаях, а также творческих и некоторых других работников;

сотрудники, которым такая деятельность противопоказана по состоянию здоровья согласно медзаключению.

Установление указанных выше запретов связано с психофизиологическими, возрастными особенностями перечисленных категорий работников и состоянием их здоровья. Эти нормы являются реализацией государственной политики по охране материнства и детства, обеспечению здоровья молодежи.

Есть категория сотрудников, привлечение к работе в ночное время которых возможно только с их согласия. К ним относятся (ч. 5 ст. 96, ч. 2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК, пп. 14, 15 постановления Пленума Верховного Суда от 28.01.2014 № 1):

женщины с детьми в возрасте до трех лет;

инвалиды;

сотрудники, имеющие детей-инвалидов, в том числе опекуны и попечители;

лица, ухаживающие за больными членами их семей по медзаключению;

матери и отцы, воспитывающие в одиночку детей в возрасте до 14 лет;

опекуны и другие лица, воспитывающие детей до 14 лет без матери;

родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;

работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, если младшему из них не исполнилось 14 лет.

При уходе за ребенком или иным членом семьи у таких сотрудников по объективным обстоятельствам сокращается количество свободного времени, как и продолжительность сна. В целях создания благоприятных условий, позволяющих сочетать труд с общественной жизнью, законодатель предоставил им право на работу в ночное время по собственному усмотрению.

Что касается инвалидов, то их право выбора ночного труда ограничивается в зависимости от состояния здоровья. Первая редакция статьи 96 ТК содержала еще более жесткий запрет на привлечение инвалидов к такому труду. Он устанавливался вне зависимости от того, противопоказана инвалиду или нет работа в ночное время. Но не всякая инвалидность препятствует нормальной работе в такое время. Это можно сказать о расстройствах функций органов зрения и слуха, опорно-двигательного аппарата. Поэтому в ряде случаев запрет на привлечение к ночному труду ухудшал положение работников-инвалидов.

Федеральным законом от 24.07.2002 № 97-ФЗ «О внесении изменения и дополнения в статью 96 Трудового кодекса Российской Федерации» запрет был оставлен только для инвалидов, имеющих медицинские противопоказания. Что же касается других сотрудников-инвалидов, которым ночной труд не противопоказан, то им было разрешено работать, но только при их письменном согласии.

Сотрудников, от которых требуется согласие на ночной труд, нужно письменно ознакомить с правом отказаться от него. Это можно сделать, вручив соответствующее уведомление. Отказ такого лица от работы в указанное время, даже если на него пришлась только часть работы, не является дисциплинарным проступком (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1).

Если же такой работник согласился работать ночью, то это нужно оформить письменно. Работодателю важно убедиться, что такая работа не противопоказана сотруднику по состоянию здоровья, для чего запрашивается медзаключение (часть 5 ст. 96, ч. 2, 3 ст. 259 ТК, абз. 2 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1).

Как оформить работу в ночное время

Если компания привлекает к работе в ночное время нового сотрудника, с ним нужно заключить трудовой договор и при необходимости издать приказ о приеме на работу (ч. 1 ст. 16, ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 ТК).

С тем, кто уже трудится в данной фирме, может быть заключен отдельный трудовой договор на внутреннее совместительство. При необходимости оформляется приказ о приеме на такую работу. В ПФР представляется форма СЗВ-ТД согласно порядку заполнения формы, утвержденному постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п. Если на данного сотрудника ведется трудовая книжка, то по его просьбе туда вносится соответствующая запись (ч. 5 ст. 66, ч. 1, 2 ст. 66.1, ч. 1 ст. 68, ст. 282 ТК, пп. 1, 2.4–2.6 ст. 11 закона о персонифицированном учете).

Можно пойти по другому пути и оформить допсоглашение к заключенному ранее трудовому договору с условием о переводе сотрудника на должность, предусматривающую трудовую деятельность в ночное время. Как правило, для этого требуется согласие человека. Не нужно оно в редких случаях, к примеру, при переводе на ночные работы из-за произошедшей производственной аварии (ст. 72, ч. 1 ст. 72.1, ч. 1–3 ст. 72.2 ТК).

При отказе сотрудника подписать допсоглашение привлечь его к ночному труду можно только в предусмотренном ст. 74 ТК РФ специальном порядке.

Единожды привлечь работника к ночному труду можно, оформив соответствующий приказ и прописав в нем все условия работы. Дополнительно можно оформить уведомление о привлечении к работе в ночное время. Порядок действий в такой ситуации может быть определен локальным нормативным актом организации.

Если к ночному труду привлекается сотрудник, который имеет право отказаться от него, администрации юрлица потребуется также оформить дополнительные документы: об ознакомлении человека с правом на отказ от ночного труда, о согласии на такую работу.

Ознакомить с правом отказаться от труда ночью нужно тех сотрудников, кому законодатель предоставил это право. Новый это сотрудник или уже давно работающий в компании — в данном случае не имеет значения. Ознакомление должно быть оформлено письменно в произвольной форме. Но необязательно готовить отдельный документ, ведь информацию об ознакомлении можно включить и в трудовой договор с таким работником.

У тех сотрудников, которые по трудовому законодательству вправе отказаться от ночного труда, необходимо также получить согласие на привлечение к этой работе. Оно оформляется письменно (ч. 5 ст. 96 ТК). Форма такого документа может быть произвольной. Сотрудник может выразить свое согласие прямо в трудовом договоре или дополнительном соглашении, а может в отдельном документе. Также согласие может быть выражено в виде отметки на уведомлении о праве отказаться от работы ночью.

Оформляя трудовой договор с условием о ночном труде, в него нужно включить все обязательные сведения и условия, характерные для каждого трудового договора. В том числе указывают место работы, должность сотрудника, график работы, условия оплаты труда (ч. 1, 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100, ст. 107, 108 ТК).

Важно правильно прописать продолжительность трудовой деятельности в ночные часы. Так, если сотрудник принят непосредственно для работы ночью, сокращать продолжительность его труда на час не придется, если иное не предусмотрено коллективным договором (ч. 3 ст. 96 ТК). В условиях оплаты труда обязательно должна быть указана доплата за деятельность в ночное время.

Дополнительное соглашение с сотрудником при переводе его на должность, предусматривающую ночной труд, составляется в письменном виде (ст. 72 ТК). Форма может быть произвольной. В соглашении указывают изменившиеся условия: режим работы, оплату труда, а также срок работы в новом режиме и дату, с которой изменения вступают в силу (абз. 5, 6 ч. 2 ст. 57, ст. 72, ч. 1 ст. 100 ТК).

Приказ не является строго обязательным документом, если по условиям трудового договора работник занят в ночное время. Его оформляют, если человека привлекают к ночному труду в выходной день или в праздничные дни, а также, если для сотрудника это сверхурочная работа (ст. 97, ч. 1 ст. 99, ч. 8 ст. 113 ТК).

В табеле учета рабочего времени тоже нужно отразить ночную трудовую деятельность. В унифицированных формах № Т-12 или Т-13 ночные часы работы фиксируются буквенным кодом Н или цифровым 02. Ниже в строке под кодом ставится продолжительность отработанного времени.

За нарушения, допущенные работодателем при привлечении сотрудников к труду в ночное время, предусмотрена административная ответственность:

по статье 5.31 КоАП. Такая мера может быть применена, если сотруднику, специально принятому для ночной трудовой деятельности, рабочее время не было сокращено на один час, тогда как по коллективному договору компания должна была это сделать;

по части 2 ст. 15.33.2 КоАП, если должностным лицом нарушены правила представления в Пенсионный фонд РФ сведений о трудовой деятельности;

по частям 1, 2 ст. 5.27 КоАП, если нарушен порядок привлечения к деятельности в ночное время. К примеру, не была уведомлена под подпись сотрудница с ребенком в возрасте до трех лет о ее праве отказаться от такой деятельности.

по частям 3, 5 ст. 5.27.1 КоАП. В частности, если вопреки требованиям ч. 5 ст. 96 ТК РФ привлечен к ночному труду работник с медицинскими противопоказаниями.

Оплата работы в ночное время

Каждый час ночного труда оплачивается как минимум с 20-процентной доплатой по сравнению с дневным. Более высокий размер минимальной доплаты может быть определен соглашением, например, отраслевым.

Максимальный размер доплаты не ограничен. Конкретный процент может быть зафиксирован в локальном нормативном акте, трудовом или коллективном договоре (ч. 1 ст. 96, ст. 149, 154 ТК, постановление Правительства от 22.07.2008 № 554). Минимальный размер доплаты за ночную работу распространяется на всех сотрудников — в том числе и на тех, кто принят специально для такого труда. По закону исключения не предусмотрены.

Порядок расчета оплаты ночных рабочих часов зависит от системы оплаты труда сотрудника. Труд сотрудника может оплачиваться исходя из оклада, часовой тарифной ставки или по сдельной оплате.

Сотрудник на окладе

Для человека на окладе сначала придется рассчитать часовую ставку. Затем с ее учетом определить доплату за ночную трудовую деятельность и итоговую выплату за все ночные рабочие часы.

Для удобства можно воспользоваться следующими формулами:

Часовая ставка = оклад / количество рабочих часов в соответствующем месяце Доплата за один час = часовая ставка х процент повышения оплаты труда Оплата ночной работы = (часовая ставка доплата за один час) х количество часов ночной работы

Оплата труда по часовой тарифной ставке

Рассчитать ночную оплату из часовой тарифной ставки проще всего. Сначала нужно рассчитать доплату за час ночного труда.

Для удобства предлагаем следующие формулы для расчета:

Доплата за один час = часовая тарифная ставка х процент повышения оплаты труда Оплата ночной работы = (часовая тарифная ставка доплата за один час) х количество часов ночной работы

Работник на сделке

При сдельной оплате труда вначале нужно рассчитать часовую ставку. За основу ее расчета нужно брать сдельную расценку и месячную выработку работника.

А из часовой ставки уже рассчитывать доплату за час ночного труда, но не ниже минимальной доплаты. Дело в том, что нормативно определена только минимальная доплата за час ночной трудовой деятельности для тарифной ставки или оклада. А при сдельной оплате она не установлена. Но по закону в повышенном размере оплачивать ночные часы нужно всем сотрудникам, в том числе и сдельщикам.

Конкретный порядок расчета компания может закрепить внутренним документом об оплате труда.

Для удобства расчета предлагаем следующие формулы:

Часовая ставка для оплаты = (месячная выработка х сдельную расценку за единицу продукции) / общее количество отработанных часов в соответствующем месяце Доплата за час работы = часовая ставка х процент повышения оплаты труда Доплата за месяц = доплата за час работы х количество часов, отработанных в ночное время за месяц

Суммированный учет рабочего времени

Трудовую деятельность в ночное время при суммированном учете рабочего времени оплачивают тоже в повышенном размере.

Какие-либо особенности законодателем на этот счет не предусмотрены. Каждый час ночной работы (с 22:00 до 06:00) должен быть оплачен минимум с 20-процентной доплатой по сравнению с дневной. Порядок расчета оплаты ночных часов зависит от установленной работнику системы оплаты труда, о чем говорилось выше. Способ учета рабочего времени не влияет непосредственно на расчет.

Когда перечислять оплату?

Оплатить ночной труд фирма должна в дату выплаты зарплаты за тот месяц, в котором такая деятельность велась.

Если ночной труд выпадает на выходной, праздничный день или в сверхурочное время, доплату нужно сделать по каждому отклонению от нормальной работы. Это означает, что ночная работа, которую человек выполнял сверхурочно, оплачивается и как сверхурочная, и как ночная (ст. 149, ч. 1 ст. 154 ТК, письмо Минтруда от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353).