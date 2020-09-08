«Ночной бухгалтер». Как будем отдыхать в 2021 году (перенос выходных). Новые проверки силовиков

Стало известно, сколько будем гулять в новогодние и майские праздники в 2021 году.

Осталось дожить

Новогодние каникулы будущего года продлятся с 1 по 10 января. В майские будем гулять шесть дней — с 1 по 3 и 8 по 10 мая. Такие планы у правительства. Планируйте жизнь и вы.

Долгие выходные будут еще в феврале, июне и ноябре. 31 декабря (2021 года!), ура, тоже не работать. Салаты будут...без суеты!

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Узелок завяжется...

Различные силовые структуры подписали общий регламент о можно/нельзя в делах над предпринимателями. Почитаешь про новые запреты, и хочется ужаснуться, как раньше у силовиков были сильно развязаны руки. И задаться вопросом: а теперь прям будет по-другому?

Кстати, в тему: субсидиарная ответственность детей и наследников.

Один за всех

Сборная солянка про одиноких и первых:

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