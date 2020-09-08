«Ночной бухгалтер». Как будем отдыхать в 2021 году (перенос выходных). Новые проверки силовиков

Стало известно, сколько будем гулять в новогодние и майские праздники в 2021 году.
Осталось дожить
Новогодние каникулы будущего года продлятся с 1 по 10 января. В майские будем гулять шесть дней — с 1 по 3 и 8 по 10 мая. Такие планы у правительства. Планируйте жизнь и вы.
Долгие выходные будут еще в феврале, июне и ноябре. 31 декабря (2021 года!), ура, тоже не работать. Салаты будут...без суеты!
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Узелок завяжется...
Различные силовые структуры подписали общий регламент о можно/нельзя в делах над предпринимателями. Почитаешь про новые запреты, и хочется ужаснуться, как раньше у силовиков были сильно развязаны руки. И задаться вопросом: а теперь прям будет по-другому?
Кстати, в тему: субсидиарная ответственность детей и наследников.
Один за всех
Сборная солянка про одиноких и первых:
- Один платеж для юрлиц и предпринимателей на уплату всех налогов.
- Не создайте по неопытности фирму, которая по критериям похожа на однодневку.
- С 1 октября новые правила зачёта и возврата переплаты.
- С 1 февраля для ИП изменится список обязательных реквизитов кассового чека.
Ваша живет будущим редакция