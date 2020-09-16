Правительство увеличивает налоги для ряда доходных отраслей.
В кулуарах Минфина
«Еще лет пять можно не париться, все списывать на ковид».
У Силуанова новая идея – поднять аж! на 20 % акциз на табачные изделия, за счет чего бюджет компенсирует ковидные потери.
Спасибо, что не на туалетную бумагу, так бы по всем прошлись. А теперь полстраны может утешаться, что ЗОЖ это не только модно, но и очень-очень-очень выгодно.
Минфин также предлагает в 3,5 раза поднять НДПИ.
А для чего столько денег?
А чтобы в бюджете появились лишние (если точно 42,6 млн) на освобождение крыши правительства от птиц.
Заявлено, что замучали чиновников вороны.
С другой стороны, за миллионы можно и с метлой за птицами побегать. А то сами знаете, какие сейчас работодатели пошли: готовы даже через мессенджер уволить.
Хотите вернуть затраты на развитие бизнеса?
Правительство Москвы принимает заявки на субсидии:
- на экспорт
- для франчайзи;
- за участие в выставках;
- на продвижение товаров и услуг на маркетплейсах;
- за использование сервисов доставки еды;
- за обучение сотрудников;
- на оборудование для резидентов технопарков и МИК;
- для гостиниц
- на инжиниринг
- и другие
Успейте подать заявку на субсидию, чтобы компенсировать расходы за счет столицы.
Срок приема заявок ограничен!
Все течет
Все меняется.
- Новая 3-НДФЛ. Читайте, если вы ИП или как физлицо планируете в следующем году подавать декларацию.
- Новый порядок кассовых операций.
- Новый туристический кэшбэк. Заплатят даже за двухдневные туры.
Ваша без сна, без отдыха редакция