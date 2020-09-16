Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Ночной бухгалтер». Минфин, поехавшая крыша и безумное повышение ...

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Правительство увеличивает налоги для ряда доходных отраслей.

В кулуарах Минфина

«Еще лет пять можно не париться, все списывать на ковид».

У Силуанова новая идея – поднять аж! на 20 % акциз на табачные изделия, за счет чего бюджет компенсирует ковидные потери.

Спасибо, что не на туалетную бумагу, так бы по всем прошлись. А теперь полстраны может утешаться, что ЗОЖ это не только модно, но и очень-очень-очень выгодно.

Минфин также предлагает в 3,5 раза поднять НДПИ

А для чего столько денег?

А чтобы в бюджете появились лишние (если точно 42,6 млн) на освобождение крыши правительства от птиц.

Заявлено, что замучали чиновников вороны.

С другой стороны, за миллионы можно и с метлой за птицами побегать. А то сами знаете, какие сейчас работодатели пошли: готовы даже через мессенджер уволить

Хотите вернуть затраты на развитие бизнеса?

Правительство Москвы принимает заявки на субсидии:

  • на экспорт 
  • для франчайзи;
  • ‎за участие в выставках;
  • на продвижение товаров и услуг на маркетплейсах;
  • ‎за использование сервисов доставки еды;
  • ‎за обучение сотрудников;
  • ‎на оборудование для резидентов технопарков и МИК;
  • для гостиниц
  • на инжиниринг
  •  и другие

Успейте подать заявку на субсидию, чтобы компенсировать расходы за счет столицы. 

Срок приема заявок ограничен!

Все течет

Все меняется.

  1. Новая 3-НДФЛ. Читайте, если вы ИП или как физлицо планируете в следующем году подавать декларацию. 
  2. Новый порядок кассовых операций
  3. Новый туристический кэшбэк.  Заплатят даже за двухдневные туры.

Ваша без сна, без отдыха редакция

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама