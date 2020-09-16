Правительство увеличивает налоги для ряда доходных отраслей.

В кулуарах Минфина

«Еще лет пять можно не париться, все списывать на ковид».

У Силуанова новая идея – поднять аж! на 20 % акциз на табачные изделия, за счет чего бюджет компенсирует ковидные потери.

Спасибо, что не на туалетную бумагу, так бы по всем прошлись. А теперь полстраны может утешаться, что ЗОЖ это не только модно, но и очень-очень-очень выгодно.

Минфин также предлагает в 3,5 раза поднять НДПИ.

А для чего столько денег?

А чтобы в бюджете появились лишние (если точно 42,6 млн) на освобождение крыши правительства от птиц.

Заявлено, что замучали чиновников вороны.

С другой стороны, за миллионы можно и с метлой за птицами побегать. А то сами знаете, какие сейчас работодатели пошли: готовы даже через мессенджер уволить.

Хотите вернуть затраты на развитие бизнеса? Правительство Москвы принимает заявки на субсидии: на экспорт

для франчайзи;

‎за участие в выставках;

на продвижение товаров и услуг на маркетплейсах;

‎за использование сервисов доставки еды;

‎за обучение сотрудников;

‎на оборудование для резидентов технопарков и МИК;

для гостиниц

на инжиниринг

и другие Успейте подать заявку на субсидию, чтобы компенсировать расходы за счет столицы. Срок приема заявок ограничен!

Все течет

Все меняется.

Новая 3-НДФЛ. Читайте, если вы ИП или как физлицо планируете в следующем году подавать декларацию. Новый порядок кассовых операций. Новый туристический кэшбэк. Заплатят даже за двухдневные туры.

Ваша без сна, без отдыха редакция