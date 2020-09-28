«Ночной бухгалтер». Поправки по УСН, ПСН, ОСНО и НПД в связи с отменой ЕНВД. Новая СЗВ-ТД

Помогут малому и среднему бизнесу легче пережить отмену ЕНВД.

Коротко о защите малого бизнеса

Один из любимейших персонажей бухгалтерской истории – омбудсмен Титов! Очередные акробатические этюды на благо спасения российского бизнеса: поправки по налоговым режимам. Отправлены Мишустину. Наши редакторы ознакомились, говорят, что есть очевидные ляпы. Но главное: нет смысла (кто когда слушал Титова?!).

Коротко о защите вашей трудовой занятости: форма СЗВ-ТД изменится.

Последний оплот

Ингушетия оставалась последним регионом, воздержавшимся от нового налогового режима для самозанятых. Не выдержали, пали под натиском большинства. С 19 октября 2020 года НПД действует по всей стране.

Армия непрофессиональных бизнесменов растет. Хотя бухгалтериям, ведущим их дела, уже и так непросто. Что делать, если пришел один такой... безграмотный.

Госуслуги в контакте

Заводить интернет-романы и постить смешные фоточки скоро будем под присмотром большого брата. Соцсети привяжут к порталу госуслуг.

Еще более пугающе звучит «зарплата по номеру телефона». Пара мыслей.

Доведим градус страха до предела: индексация зарплаты. Конституционный суд обязал всех работодателей проиндексировать зарплату: алгоритм действий.

Ваша смеется над ужастиками редакция