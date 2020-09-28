«Ночной бухгалтер». Поправки по УСН, ПСН, ОСНО и НПД в связи с отменой ЕНВД. Новая СЗВ-ТД

Помогут малому и среднему бизнесу легче пережить отмену ЕНВД.
Коротко о защите малого бизнеса
Один из любимейших персонажей бухгалтерской истории – омбудсмен Титов! Очередные акробатические этюды на благо спасения российского бизнеса: поправки по налоговым режимам. Отправлены Мишустину. Наши редакторы ознакомились, говорят, что есть очевидные ляпы. Но главное: нет смысла (кто когда слушал Титова?!).
Коротко о защите вашей трудовой занятости: форма СЗВ-ТД изменится.
Последний оплот
Ингушетия оставалась последним регионом, воздержавшимся от нового налогового режима для самозанятых. Не выдержали, пали под натиском большинства. С 19 октября 2020 года НПД действует по всей стране.
Армия непрофессиональных бизнесменов растет. Хотя бухгалтериям, ведущим их дела, уже и так непросто. Что делать, если пришел один такой... безграмотный.
Задача: Сдать отчётность за 3 кварталСложности: Учесть кучу измененийРешение: Участвовать в семинаре.Онлайн-семинар «Отчётность за 3 квартал 2020 года» пройдет 30 сентября.
Госуслуги в контакте
Заводить интернет-романы и постить смешные фоточки скоро будем под присмотром большого брата. Соцсети привяжут к порталу госуслуг.
Еще более пугающе звучит «зарплата по номеру телефона». Пара мыслей.
Доведим градус страха до предела: индексация зарплаты. Конституционный суд обязал всех работодателей проиндексировать зарплату: алгоритм действий.
Ваша смеется над ужастиками редакция