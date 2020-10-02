«Ночной бухгалтер». Где ИФНС выгодно гнать бизнес из региона. Охота на недоНПДшников

Если есть бизнес, и от него проступает недостаточно налогов, то налоговые органы получают „по шапке“, а нет бизнеса – нет проблем.

Сезонное обострение

Осень. Опять скандалы внутри ФНС. В том году в сентябре мы обсуждали открытое письмо нижегородских инспекторов о вымогательствах. В этот раз жалуются в Волгоградской области. Тут вообще бизнес гонят в другие регионы. Как и зачем.

Мелкая сошка

ФНС не брезгует и самозанятыми. Покатились новые рейды по части незарегистрированных бизнесменов. Раньше их звали нелегальными ИП, теперь потенциальными самозанятыми. А на деле все одно: люди ищут индивидуальные пути решения своих финансовых проблем.

Еще опасности для ИП. Бывшие супруги могут отсудить половину дохода (да, даже после развода).

Наш контраргумент на все вышесказанное. Отчаянным авантюристам, желающим вести свое дело! Для вас совместно с банком МКБ мы сделали бесплатный курс о том, как начать бизнес. Там все понятно про регистрацию ИП или ООО, выбор налогового режима и кассы, оформление работников и т.д. Смотреть уроки >>>

Реформа трудового режима

Уже морально подготовились к тому, что изоляция и домашний арест маячат на горизонте? А дистанционная работа станет нормой для большинства? Читайте про поправки в Трудовой кодекс, их много и касаются они, в том числе, удаленщиков.

Интересно, а дома бухгалтерская рутина бесит сильнее?

Ваша вдохнула глубоко раз, два, три... редакция