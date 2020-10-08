«Ночной бухгалтер». Директоров сказали отправить на удаленку!

Всю неделю наши обзоры только про столицу. Но, как говорится, не приведи...и у вас будет аналогично.

Московская мэрия разъяснила обязанности работодателей о предоставлении сведений на сотрудников.

Припугните разок

Утаиваешь номер проездного? Бойся ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Мэрия разъяснила, как быть, если сотрудники не дают номера машин, транспортных и социальных карт.

Еще разъяснила критерий «критически важен». Директор, как мы поняли, ему не соответствует. Отправляем на удаленку.

Надо резать

Онлайн-магазины, кстати, не исключение. Им тоже нужно чистить ряды.

Как перевести на удаленку треть сотрудников, если их всего двое? Или их вообще нет?

Вот как так?!

Советам лиреров мнений сейчас верят больше чем знания профессионалов старой школы. Вот Артемий Лебедев заявил, как опасно ставить печать на подпись в документах.

Шума было много. Оказалось, зря.

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Хокку

Подсыхают желтые листья,

золотые правила бухгалтера

круглый год сочны.

Ваша басёком редакция