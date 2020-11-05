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«Ночной бухгалтер». Мишустин объявил новое правило для электронных трудовых книжек

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Работники смогут с 2021 года включить в электронную трудовую книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года.

Замануха

Люди мешкались, и поэтому правительство решило впихнуть в электронную трудовую книжку весь стаж. Не согласитесь на электронную теперь – следующий шаг будет репрессивным.

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Экс

До сих пор неизвестно, уйдет ли Трамп… 

А пока мы не делаем вид, что выборы президента США нас интересуют больше местных, ибо интрига, в нашу Госдуму внесли законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности экс-президентов

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Ваша с бумажной трудовой редакция

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