«Ночной бухгалтер». Мишустин объявил новое правило для электронных трудовых книжек

Работники смогут с 2021 года включить в электронную трудовую книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года.
Замануха
Люди мешкались, и поэтому правительство решило впихнуть в электронную трудовую книжку весь стаж. Не согласитесь на электронную теперь – следующий шаг будет репрессивным.
Тинькофф платит бухгалтерам за клиента, который приходит по вашей рекомендации
Можно заработать до 15 000 руб. на одном клиенте.
Тинькофф Бизнес запустил партнерскую программу для бухгалтеров:
- Банк будет платить участникам программы за каждого клиента, который заключит договор по рекомендации бухгалтера-партнера.
- Можно получать фиксированную сумму за каждого нового клиента или ежемесячные проценты с дохода, который клиент приносит банку.
- Лучшим партнерам Тинькофф передаст клиентов на обслуживание.
- Активные участники программы получат бесплатное РКО.
Экс
До сих пор неизвестно, уйдет ли Трамп…
А пока мы не делаем вид, что выборы президента США нас интересуют больше местных, ибо интрига, в нашу Госдуму внесли законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности экс-президентов.
Еще про бывших:
- Попросила отгул — уволили за прогул. Дошла до Верховного суда и выиграла.
- Пропала бухгалтер ТСЖ с документами и кучей информации по жильцам. Что делать?
Бухучетное
Вы в курсе, что организация сама будет определять лимит стоимости основных средств? Читайте обзор нового ФСБУ 6/2020.
Бухгалтерам отвечает налоговая: о кассах в связи с отменой ЕНВД.
Как монетизировать свой бухгалтерский опыт и уйти из найма в свой бизнес – курс про бухгалтерский аутсорсинг со скидкой 50%.
Подслушано
Директор: Нам нужно четкое финансовое планирование…
Бухгалтер: Не-не-не, у меня полно своей работы, обратитесь к РАМЗЭС.
Ваша с бумажной трудовой редакция